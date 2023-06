"Le meilleur au monde est italien, c'est l'hôtel Cipriani à Venise", qui fait partie du groupe Belmond racheté en 2019 par LVMH, a annoncé Hélène Pietrini, directrice de La Liste.

Il "s'est imposé unanimement" avec la note de 99,75 sur 100 dans ce "classement des classements", qui intègre les avis des publications spécialisées et des clients sur quelque 5 660 hôtels répertoriés à ce stade par La Liste, a-t-elle ajouté. "C'est un lieu mythique qu'on connaît même si on n'est jamais allé là, car il était dans de nombreux films. Cela fait partie de notre inconscient collectif", a souligné pour sa part Jörg Zipprick, cofondateur et rédacteur en chef de La Liste.

À la deuxième place de ce classement, dont l’algorithme génère beaucoup d’ex aequo, on trouve Peninsula Chicago (États-Unis), Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal (Mexique) et Cheval Blanc St-Barth (France), avec la note de 99,5.

Dans le classement français, derrière Cheval Blanc, viennent La Réserve et le Meurice à Paris en deuxième position, puis le Bristol à Paris et l’Hôtel du Cap-Eden-Roc (Antibes) en troisième.

Depuis 2015, La Liste établit déjà son classement des 1 000 meilleurs restaurants au monde basé sur l'avis des guides, critiques gastronomiques et le retour des clients.