"Dans ma commune de la banlieue parisienne, près de 50 % de la population vit sous le seuil de pauvreté"

Comme dans d’autres villes de France, de violents heurts ont éclaté à Grigny durant les deux nuits suivant la mort de Nahel, 17 ans. Cet adolescent est décédé ce mardi matin au volant d’une voiture des suites d’un tir policier après un refus d’obtempérer à Nanterre (Hauts-de-Seine), ville située dans l’ouest parisien. Cet événement a été l’étincelle qui a fait exploser la poudrière des quartiers populaires.

Alors que l’agent de police auteur du tir mortel a été, ce jeudi, mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, cette succession de nuits violentes rappelle furieusement les émeutes de 2005 ; un embrasement que le président Emmanuel Macron et son gouvernement veulent à tout prix éviter. Il y a 18 ans, les quartiers populaires s’étaient soulevés durant trois semaines au lendemain du décès, le 27 octobre, de Zyed Benna, 17 ans, et de Bouna Traoré, 15 ans. Ils sont morts électrocutés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où ils s’étaient réfugiés alors qu’ils étaient poursuivis par des policiers.

Le maire communiste de Grigny voit dans cette nouvelle vague de violence une différence notable avec 2005. “La révolte qui se déroule en ce moment n’est pas le monopole des quartiers populaires. Elle en déborde même largement, quand bien même l’intensité de cette révolte est supérieure dans les quartiers populaires.”

Philippe Rio, 48 ans, a pour ainsi dire consacré sa vie à Grigny, ville la plus pauvre de France depuis plusieurs années selon l’Observatoire des inégalités. Il a été conseiller municipal dès 1998 avant de ceindre l’écharpe mayorale en 2012. Il a même, en 2021, reçu le titre de meilleur maire du monde par la City Mayors Foundation qui a souligné sa “vision positive mais pragmatique dans son combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale” et sa volonté de faire de sa ville “un laboratoire national pour combattre la pauvreté en luttant contre ses causes structurelles”.

Mais les maires des villes marquées par les difficultés économiques de ses habitants se sentent abandonnés par l’État. “Le président Emmanuel Macron, en déplacement à Marseille il y a quelques jours, a dit à une dame qu’il était certain de trouver dix offres d’emploi en faisant le tour du Vieux-Port, mais si c’est pour avoir un emploi indigne qui ne permet même pas de faire vivre sa famille, c’est désespérant”, lâche Philippe Rio. “Entre 2005 et aujourd’hui, les inégalités n’ont fait que se creuser et les injustices n’ont fait que s’accroître. À Grigny, près de 50 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des travailleurs n’arrivent même plus à payer leurs factures, ce qui crée un terrible sentiment d’injustice.”

Un sentiment qui doit ruisseler jusqu’à leurs enfants, tandis que la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, la crise énergétique et l’inflation n’ont pas amélioré la situation. “Ils ont même été des accélérateurs de la pauvreté. Les Restos du cœur ont d’ailleurs vu le nombre de leurs bénéficiaires augmenter de 50 % depuis la crise du Covid.”

“En colère”, Philippe Rio en veut également au chef de l’État et au gouvernement pour l’absence de suites donnée au rapport “Vivre ensemble, vivre en grand, pour une réconciliation nationale”, rendu en 2018. L’ancien ministre de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo avait été chargé d’une mission visant à avancer des propositions en vue de l’élaboration d’un plan de mobilisation en faveur des quartiers. Cette initiative avait été lancée après l’appel de Grigny, en 2017. Des maires et des associations avaient alors dit toute leur colère et fait part de leurs requêtes à l’exécutif après que des coupes budgétaires et la baisse de contrats aidés ont été annoncées quelques mois à peine après le début du premier mandat du président Emmanuel Macron.

“Il a mis à la poubelle cette ambition politique portée par près de 200 maires, par d’autres élus encore et des associations. Il s’est, pour ainsi dire, essuyé les pieds dessus. Ce qui est écrit dans ce rapport, dans le préambule notamment, est pourtant d’une actualité criante.”

“Besoin d’une nouvelle doctrine policière”

“Notre pays doit avoir l’intelligence de trouver un consensus sur une politique de cohésion sociale, ainsi que sur une nouvelle doctrine policière”, enchaîne le maire de Grigny. “J’espère de tous mes vœux que celle mise en œuvre à partir de 2008 avec l’ancien président Nicolas Sarkozy, la doctrine du Kärcher, soit changée de fond en comble. Nicolas Sarkozy, qui a quand même aussi supprimé 10.000 postes de fonctionnaires de police. Aujourd’hui, nous subissons tous ces choix politiques.”

Calmement mais clairement, Philippe Rio glisse alors qu’il doit partir. Il va faire un tour dans Grigny à l’heure des sorties d’écoles, pour prendre le pouls de la ville, avant une nuit qui risque d’être émaillée de nouvelles violences.