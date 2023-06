Décès de Nahel à Nanterre: comment TikTok, Snapchat ou Twitter alimentent le brasier

L’éruption pouvait se vivre de différentes manières. Avec l’envie d’aller se coucher pour ne pas subir le défilé des images, dehors pour voir les événements au plus près ou bien avec les multiples réseaux sociaux, qui sont le moyen le plus efficace pour glaner les “informations” qui giclent des six coins de l’Hexagone depuis mercredi soir. C’est aussi, pour les acteurs des tensions, une manière de voir ce que font les autres. Et le carburant d’une surenchère.

Cette émergence des réseaux sociaux est l’une des plus grandes différences – mais non la seule – avec les événements de 2005 en réaction à la mort de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Les nuits se vivaient alors sur le terrain ou à la télé le lendemain, au journal de 13 heures, les journaux papiers bouclant pour la plupart avant que cela ne chauffe réellement.

Depuis mercredi soir, quand on tombe dans le vortex de vidéos, il est difficile de ne pas être hypnotisé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on pouvait ainsi scroller à l’infini sur Twitter et Tiktok, qui aspirent un nombre incalculable de messages publiés initialement sur des Snapchat privés ou introuvables. On fait alors défiler les scènes de Châtelet à Marseille, la banlieue de Tours à la métropole lilloise.

Suivez les tracteurs

On parvient même à se créer des fils rouges parmi les centaines de vidéos qui permettent de suivre la nuit. Avec les tracteurs par exemple. Un de couleur rouge rentre dans un Lidl et des commerces à Bagneux (Hauts-de-Seine), annonce un compte TikTok ; à Épinay-sous-Sénart (Essonne), une version imposante et jaune se balade devant des jeunes hilares ; à Creil (Oise), c’est un Liebher jaune qui a permis, selon un snapchateur, de piller un bureau de tabac ; dans une autre vidéo virale, quelques jeunes entourent un véhicule à nacelle, tout juste volé, avant de l’utiliser comme voiture bélier pour faire tomber ce qu’ils annoncent être une caméra de vidéosurveillance. Mais dans l’immédiateté des copier-coller, elle est tour à tour géolocalisée à Rennes, à Nantes ou ailleurs.

On navigue de comptes d’infos autoproclamés sur Twitter en chaînes Tiktok avec des infos souvent invérifiables, sauf quand apparaît un magasin googlisable et que l’on peut veiller à ce que la vidéo ne date pas de jours ou années précédents. La frénésie anesthésiante fait poursuivre le défilement des images, qui seront peut-être parfois débunkées au réveil. On ne s’informe pas, on regarde l’événement en train de se construire, événement qui va marquer une année 2023 pourtant déjà bien chargée après des mois de contestation contre la réforme des retraites.

Et, comme c’est souvent le cas avec les chaînes d’info en continu, ce défilement ininterrompu des images et des scènes participe d’une dépolitisation du mouvement en cours dans notre esprit car seul le choquant, le drôle ou le spectaculaire sera mis en ligne. Quelques rares discours structurés, défendant les révoltes ou appelant au calme, émergent entre deux vidéos de flammes. Pour laisser place à la pensée exposée par les concernés, il faut attendre le lever du jour.

L’information circule même sur Facebook, réseau dinosaure qui ne semble être utilisé en 2023 que par les commerçants et les plus âgés d’entre nous. Ici, le réseau sert uniquement d’information à la population, aucun jeune ne réagit. Snapchat, Twitter et TikTok ont en revanche le rôle de galvaniser des révoltés voulant impressionner encore plus que le voisin.

Bouteille de vin et guitare électrique

Ce qui marque aussi, c’est le détachement avec lequel réagissent de nombreuses personnes, qu’elles aient filmé, posté ou commenté. Sur TikTok, on tombe sur un homme hurlant de rire devant un gars aux cheveux longs en train de jouer à la guitare devant un amas de détritus et la police en action près de là, à Saint-Etienne. Un coiffeur de Nemours (Seine-et-Marne), dont le compte TikTok le montre habituellement en train de tailler des coupes à des clients dans la rue, le fait cette fois-ci devant quelques brasiers allumés jeudi soir.

Toujours sur le réseau social chinois, la vitrine d’un panneau publicitaire finit de tomber à Lille, derrière un homme cagoulé qui avance une bouteille de vin à la main et un autre qui passe en courant en train de gratter une guitare électrique, peut-être volée, sous les rires aux éclats de celui qui filme. À grand renfort de smileys hilares incrustés dans la pastille vidéo.

Ce détachement tranche avec les mines sérieuses des analystes mais aussi avec la réalité de ce qui est en train de se passer, des foyers allumés dans des dizaines et des dizaines de villes, peut-être plus d’une centaine, des violences, des arrestations, des camions de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) déployée pour l’occasion, des images de violences policières, des habitants terrassés par ce qui se passe dans leur quartier. Il est 4h30 du matin, dernier moment de cerveau encore allumé pour engloutir des images de flammes dans des magasins à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Nantes, dans un hôtel à Roubaix ou un centre bus RATP en flamme à Aubervilliers. Il est temps de lâcher prise.