Décès de Nahel: Élisabeth Borne réunit plusieurs ministres à Matignon et dénonce des actes "inexcusables"

"Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables", a écrit la Première ministre, qui était entourée de quatre ministres: Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice), Christophe Béchu (Transition écologique et territoires) et Olivier Klein (Logement et villes).