Émeutes en France : Emmanuel Macron prêt à adapter le dispositif de maintien de l’ordre en toute transparence

M. Macron attend que la Première ministre et le ministre de l’Intérieur “lui fassent des propositions pour faire encore évoluer et adapter” le dispositif de maintien de l’ordre, “sans tabou”, a précisé une source à l’Elysée.

”Toutes les hypothèses”, dont l’instauration de l’état d’urgence, sont envisagées par l’exécutif pour “le retour de l’ordre républicain”, a de son côté déclaré Élisabeth Borne lors d’un déplacement dans l’Essonne.

L’instauration de l’état d’urgence, comme lors des émeutes urbaines de 2005 sous la présidence de Jacques Chirac, “c’est évidemment une question qui se pose”, a estimé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, vendredi matin sur Sud radio. Son homologue chargé de la Ville, Olivier Klein, a jugé sur France Inter qu’une telle mesure serait “un aveu d’échec”, sans l’exclure formellement.

L’état d’urgence permet notamment aux autorités administratives de prendre des mesures d’exception comme une interdiction de circuler. Il a également été déclenché après les attentats de 2015.

La Première ministre, accompagnée du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a visité vendredi matin le commissariat d’Evry-Courcouronnes (Essonne), dégradé pendant la nuit. Vingt-cinq jeunes ont été interpellés et huit se trouvaient encore en garde à vue.

Mme Borne a évoqué des “individus très violents, notamment très jeunes qui s’en prennent à nos commissariats, nos mairies, nos équipements publics”.

”Mobilisation nationale”

”Je veux vraiment souligner que ces individus ne sont évidemment pas représentatifs des habitants qui sont tout aussi choqués que nous, et des élus qui sont eux-mêmes pris à partie”, a insisté la Première ministre.

Au cours des échanges, un policier à notamment narré à M. Darmanin la “succession de charges” opérée par des émeutiers “très jeunes”.

”C’est difficile, ils sont très déterminés”, a témoigné une policière auprès de la Première ministre.

Avant ce déplacement, Mme Borne avait réuni vendredi matin à Matignon plusieurs ministres pour faire le point de la situation, dénonçant des actes “insupportables et inexcusables”.

Lors de cette réunion, les ministres ont discuté des violences, du profil des émeutiers, très jeunes, a-t-on souligné de source gouvernementale.

De retour d’Essonne, Mme Borne a ensuite réuni un comité interministériel de la Ville avec une quinzaine de ministres ainsi que des élus locaux de villes touchées par les dégradations, dont les maire de Nanterre Patrick Jarry (DVG) et de Gennevilliers Patrice Leclerc (PCF), la maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) Hélène Geoffroy (PS), ou encore le maire de Garges (Val-d’Oise) Benoît Jiménez (UDI).

”La mort d’un jeune homme de 17 ans, c’est un drame mais seule la justice permettra d’y répondre”, a de nouveau insisté, lors de cette réunion, la cheffe du gouvernement.

Mme Borne a salué l'” esprit de responsabilité” des élus locaux. “Avec les services de l’Etat, nous serons à vos côtés notamment pour répondre à l’urgence et aussi accompagner la reconstruction des équipements qui ont pu être détruits”. “Mais l’urgence, c’est d’abord le retour au calme et à l’ordre républicain. L’heure est à la mobilisation nationales et à l’unité”, a-t-elle dit.

Au début de la réunion, Gérald Darmanin a fait état de “3.880 incendies de voie publique la nuit dernière (jeudi à vendredi)”, contre 2.391 la nuit d’avant. “Il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été atteints : 492 la nuit dernière, dont 77 attaques ciblées de commissariats, de gendarmeries et de postes de police municipale par des émeutiers”, a détaillé le ministre de l’Intérieur, pour qui la violence “va malheureusement crescendo”.