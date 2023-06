Frustrées par le dossier migratoire, la Pologne et la Hongrie prennent le sommet européen en otage: "On ne peut pas revenir sur la décision prise"

Pourquoi la Hongrie et la Pologne ont-elle joué l’obstruction ?

Le show était annoncé depuis le 8 juin dernier, lorsque les ministres des Affaires intérieures des Vingt-sept ont accouché, dans la douleur, d’un accord “historique” sur la manière de gérer la migration au sein de l’Union, alors que les débats, acrimonieux, sur ce sujet divisaient les États membres depuis la crise de l’asile de 2015. En vertu des règles prévues dans les traités européens, la décision pouvait être prise à la majorité qualifiée d’États membres (55 % des pays, représentant au moins 65 % de la population européenne). Malgré les efforts pour accommoder les visions de tous les Vingt-sept, la Pologne et la Hongrie n’ont rien voulu entendre. Et ont voté, en vain, contre cet accord, prévenant qu’elles feraient monter le sujet au niveau des leaders européens, où les décisions se prennent au consensus. Elles ont tenu parole.

Budapest et Varsovie refusent le principe même de solidarité européenne et ainsi toute répartition équitable des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union. La Hongrie et la Pologne ne digèrent pas la formule trouvée pour résoudre ce casse-tête : accueillir des demandeurs d’asile ne sera pas obligatoire, mais ce refus de jouer le jeu à l’européenne se paie. À savoir 20 000 euros par migrant qu’un pays refuserait d’accueillir, selon la clé de distribution prenant en compte la population et la richesse des États membres. “L’Union européenne veut obliger la Hongrie à créer des ghettos de migrants" et à accueillir des dizaines de milliers de migrants chaque année”, déclarait ainsi M. Orbán vendredi matin sur Kossuth Radio, sans hésiter à clamer que ceux-ci “tueront” les citoyens européens.

Qu'exigeaient la Hongrie et la Pologne du Conseil européen ?

”Le problème n’était pas tant le texte que le contexte”, précise une source au fait des discussions. Les Premiers ministres hongrois et polonais s’estiment trahis, alors qu’on leur avait promis, assurent-ils, que les décisions européennes sur la migration seraient prises à l’unanimité, quoi qu’en disent les traités. Ils se réfèrent notamment aux conclusions du sommet de décembre 2016, lorsque le Conseil européen ambitionnait de “parvenir à un consensus sur la politique de l’UE en matière d’asile”. Un objectif réaffirmé en 2018. Jeudi, “le désaccord portait sur l’interprétation politique de ces conclusions”, résumait une source européenne. Mais le fait est qu‘“on n’a pas décidé à l’époque de changer les traités” pour consacrer l’unanimité en matière de migration. Les États membres n’allaient donc pas se priver de la possibilité de parvenir à un accord clé, sachant que Budapest et Varsovie auraient continué à s’y opposer par principe, ad vitam aeternam.

Le combat des deux pays pour inscrire, noir blanc, dans les conclusions le mot “consensus” était donc perdu d’avance. “Nous avons un traité qui établit la décision à la majorité qualifiée. Une décision a été prise, et on ne peut pas y revenir sans quoi chacun va venir avec sa liste des décisions prises ces dernières années qui ne lui conviennent pas”, pestait le Premier ministre luxembourgeois Bettel, vendredi matin.

Plus surréaliste encore était la demande de la Pologne et de la Hongrie de “bâtir leur propre politique migratoire et de décider qui ils acceptent sur leur territoire”. “Si c’est ça, alors vous devez sortir de l’espace de libre circulation Schengen”, aurait lancé le chancelier autrichien Karl Nehammer aux deux trouble-fêtes, lors du dîner de jeudi soir. Pour que chacun puisse continuer à profiter des bénéfices de Schengen, élément essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur, “il faut des règles communes pour l’asile et la migration sans quoi ce n’est pas tenable”, a insisté, plus diplomatiquement, le Premier ministre belge Alexander De Croo, vendredi.

Il faut noter que la Pologne et la Hongrie n’avaient pas choisi la même stratégie pour défendre leur position. Mateusz Morawiecki menait la charge tandis que Viktor Orban restait en retrait et savourait le spectacle, n’avançant aucune demande spécifique, nous indiquent plusieurs insiders. Signe que pour la Pologne le combat était idéologique, alors que pour la Hongrie c’était plutôt un jeu stratégique.

Qu’ont obtenu Varsovie et Budapest, au final ?

La réponse tient en un mot : rien. “Si vous dites non à tout alors que les autres tentent de nouer un compromis, ce n’est pas très efficace”, a grincé la Première ministre estonienne Kaja Kallas. Tout ce que la Pologne et la Hongrie ont réussi à faire, c’est de prendre en otage une discussion qui allait pourtant largement dans la direction qu’ils pointent depuis 2015. Le débat devait en effet porter sur l’externalisation de la politique migratoire européenne et de la coopération avec les pays tiers pour tarir les flux migratoires vers l’Europe. Même la Première ministre italienne d’extrême droite, Giorgia Meloni, très proche de ses homologues hongrois et polonais, y adhérait. C’est elle qui a demandé jeudi soir de mettre sur pause les discussions, s’engageant à tenter de faire entendre raison à Budapest et Varsovie.

Vendredi, l’Italienne a donc endossé le costume de médiateur. Sans succès. “Elle avait besoin de conclusions sur la migration”, un thème central de sa politique, confirment plusieurs insiders, saluant l’effort de Giorgia Meloni. “Il fallait la laisser essayer, mais vu la dynamique de la discussion, il était clair qu’elle n’y arriverait pas”, souffle l’un d’eux.

Le Premier ministre hongrois fait le baise-main à la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, devant le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, le 29 juin, au sommet européen, à Bruxelles ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Quelles seront les conséquences de cet épisode à moyen et long terme ?

Interrogé par La Libre Belgique sur les conséquences potentielles de cette attitude hongroise et polonaise, le président du Conseil européen, Charles Michel, a préféré noter qu’“il y a 25 pays qui ont la même interprétation des conclusions antérieures, et qui avancent sur le volet intérieur et extérieur de la migration. Il y a une exigence de sang-froid et de calme. Et nous allons continuer à avancer.”

Le dossier migratoire pourrait cependant se révéler être une bombe à retardement. Ni Budapest, ni Varsovie n’avaient accepté de mettre en œuvre la décision européenne de 2015 sur la relocalisation obligatoire de migrants, ce qui leur avait valu d’être condamnées par la Cour de justice de l’UE (CJUE). Or, pour les deux pays, le scénario de 2023, un mécanisme de solidarité obligatoire est un copier-coller de celui de 2015.

À circonstances similaires, développements similaires ? Il n’est pas impossible que la Pologne et la Hongrie refusent d’appliquer le texte européen une fois celui-ci en vigueur. La Commission les traduirait devant la CJUE, qui les condamnerait très certainement. Les deux pays, qui entretiennent déjà chacun une série de contentieux avec la Cour de Luxembourg pourraient, comme le fait la Pologne dans d’autres dossiers, décider de ne pas respecter le jugement. Ils seraient alors condamnés à payer des amendes ou des astreintes. S’ils ne les règlent pas, les montants seraient retenus sur les fonds européens qui leur sont destinés – la Pologne a perdu 500 millions d’euros pour n'avoir pas respecté un jugement sur un dossier environnemental et un autre sur la réforme de son système judiciaire – ce qui contribuera à raidir leurs positions vis-à-vis de “Bruxelles”… “On risque d’entrer dans un cercle très vicieux”, redoute un diplomate. “Le pire n’est pas certain”, veut croire une autre source européenne.

Ces nouvelles frictions ne sont évidemment pas de nature à apaiser les relations conflictuelles qu’entretiennent, depuis plusieurs années et sur divers sujets, la Pologne et la Hongrie avec les institutions européennes et leurs partenaires. De là à imaginer que les deux pays vont jouer l’obstruction à tout bout de champ, notamment sur les sujets qui réclament l’unanimité, il y a un pas. Ils ont peu, sinon rien, à y gagner. “Il y a la rhétorique et il y a les faits”, constate un interlocuteur européen, pointant notamment que la Hongrie, en dépit de son attitude conciliante envers Moscou, finit toujours par approuver les paquets de sanctions contre la Russie. De plus, le déroulement de ce sommet a exposé que les autres États membres ne sont pas prêts à tout pour satisfaire leurs exigences.