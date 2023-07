L’extrême droite fait son trou en Allemagne de l’Est: "La démocratie ne tombe pas du ciel, il faut la défendre"

Antisémitisme, xénophobie, rejet de la démocratie…

Dans ce contexte se pose de nouveau la question d’un particularisme est-allemand face au racisme et à l’extrême droite, plus de 30 ans après la réunification et la sombre décennie des années 1990. Pour Steffen Freiberg, ministre de l’Éducation du Brandebourg, “l’extrémisme de droite n’est pas un phénomène nouveau” dans sa région. “Nous le connaissons depuis longtemps et il ne disparaît tout simplement pas comme ça”, a-t-il constaté ce 27 juin lors d’une conférence sur le sujet, à Cottbus. “C’est un problème dans les écoles mais pas seulement. L’extrémisme de droite est un sujet permanent et la plus grande menace pour notre démocratie. La démocratie ne nous tombe pas du ciel, il nous faut la défendre”, a-t-il lancé.

De fait, les recherches académiques confirment une influence nettement plus importante des idées d’extrême droite dans le Brandebourg et les autres régions de l’ex-Allemagne de l’Est, que dans l’ouest du pays. C’est d’ailleurs dans ces régions que le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) fait ses scores les plus élevés, atteignant les 30 % d’intentions de vote en Thuringe. L’AfD pourrait y remporter les élections régionales de l’an prochain. C’est aussi en Thuringe que, dimanche 25 juin, ce parti a réussi, pour la première fois en dix années d’existence, à faire élire un des siens à la tête d’une communauté de communes de 55000 habitants. La direction du parti y voit une confirmation des très bons sondages nationaux qui le placent depuis plusieurs semaines comme la deuxième force politique du pays, avec 19 % des intentions de vote.

La présence d’idées extrémistes dans la population de ces régions est également confirmée par l’Institut Else Frenkel Brunswik de l’Université de Leipzig, qui vient de publier une enquête sur le sujet. Antisémitisme, xénophobie, rejet de la démocratie, les résultats de l’étude sont alarmants comme le reconnaissent les auteurs eux-mêmes.

Plus de 26 % des habitants de ces régions de l’est du pays estiment que l’Allemagne a “besoin d’un homme fort”, et 25 % supplémentaires partagent en partie cette opinion. Alors que 8,6 % voient dans la dictature la meilleure forme d’État, ils sont 22 % à soutenir aussi en partie ce point de vue. Quant aux étrangers, 41 % jugent qu’ils abusent de l’État social et 28 % approuvent cette opinion partiellement. Quant à la démocratie, 90 % des personnes interrogées en soutiennent l’idée, mais seule une personne sur deux se dit satisfaite de son fonctionnement. Sur tous ces sujets, c’est en Thuringe, Saxe et Saxe-Anhalt que les niveaux d’approbation sont les plus élevés. Sans surprise aussi, c’est parmi les électeurs de l’AfD que ces idées trouvent le plus d’échos -59 % d'entre eux expriment des positions xénophobes, 14 % des positions antisémites et 22 % disent préférer la dictature à la démocratie. “Ce parti a réussi à fidéliser l’électorat potentiel d’extrême droite”, estiment les auteurs de cette étude qui reconnaissent aussi qu’une grande partie des abstentionnistes ont une vision extrémiste du monde. “Si l’AfD parvient à activer ces non-votants, il faut craindre une nouvelle augmentation des voix en sa faveur”, avertissent les chercheurs.