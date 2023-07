A Clichy-sous-Bois, la certitude d’une vaine colère, comme en 2005: "En fait, rien n’a changé, ça s’est même aggravé."

Ces derniers jours, Ugur, Firat, Nassim et quelques autres jeunes adultes se relaient pour protéger la mairie. ©Laurent Dupuis

Ces derniers jours, ils sont là pour la protéger, cette mairie, avec d’autres habitants, ainsi que les forces de l’ordre. Âgés de 24 à 29 ans, tous ont grandi à Clichy-sous-Bois. Cette ville de Seine-Saint-Denis de quelque 30 000 âmes est marquée par de violents heurts, comme ailleurs en France, depuis le décès du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir après un refus d’obtempérer lors d’une intervention policière ce mardi 27 juin à Nanterre.

À lire aussi

Les émeutes débordent cette fois largement des quartiers populaires, mais elles font écho à celles qui ont suivi le décès de Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, à Clichy-sous-Bois en 2005. Pourchassés par des policiers, les deux adolescents étaient morts électrocutés après s’être réfugiés dans un transformateur électrique.

En 2005, la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré lors d'une poursuite policière avait déclenché de violentes émeutes à Clichy et dans plusieurs banlieues françaises. ©Laurent Dupuis

“La révolte en 2005, elle était menée par des adultes de 20-30 ans, c’était contre la police et ça a été très violent, se souvient Ugur, qui avait 11 ans à l’époque. Aujourd’hui, ici, ce sont des ados de 15-16 ans qui font ça juste pour se défouler. Ils se croient dans un jeu vidéo et les réseaux sociaux les influencent. Ils sont dans la surenchère. Si l’idée est de s’opposer à la police, pourquoi s’attaquer aux mairies et aux magasins ? Ça n’a pas de sens. Leurs parents ont besoin de la mairie, pour des papiers par exemple. Les magasins, la plupart sont gérés par des habitants de Clichy. Et puis, ça n’est pas comme ça qu’on change les choses.”

“Ils détruisent leur ville et ils ne comprennent pas que ce sont leurs parents, eux, nous qui allons payer l’addition parce que c’est avec l’argent public qu’on va réparer les dégâts”, note Brahim, alors que des émeutiers sont parvenus à incendier la porte de la mairie dans la nuit de jeudi à vendredi. “Nous sommes là tous les soirs ou presque, mais nous ne voulons pas non plus nous prendre une balle perdue”, glisse Nassim.

À lire aussi

Le sentiment d’être “enfermés à vie”

“Mais aujourd’hui, pour les jeunes, se révolter est malheureusement le seul moyen de se faire entendre”, juge Ali. Première cause de la colère : les forces de l’ordre. Contrôles d’identité répétés, fouilles pour rien, gardes à vue sans raison, insultes, délits de faciès… La confiance est rompue. “La police est là pour nous protéger, non ? lance Mohamed. Et pourtant, nous sommes constamment contrôlés, mais nous ne répondons pas. Nous savons comment ça peut se terminer.” “Et avec ce qui se passe aujourd’hui, ça va encore empirer”, soupire Firat.

Ces jeunes adultes, qui travaillent pour la plupart dans le secteur du bâtiment, évoquent aussi un sentiment d’emprisonnement. “Les jeunes n’ont pas de perspectives, ils se sentent enfermés à vie ici”, relève Ali. “Qui fait ses études ici et termine sa carrière chez Louis Vuitton ? À Paris, à l’école, on t’apprend à diriger. Ici, on t’apprend à être dirigé”, tonne Ugur. “Ici, quand tu dis à l’école que tu veux devenir pilote d’avion, on te rit au nez et on te répond : ‘non, toi, tu deviendras électricien, ou mécanicien’. Ça, ça te conditionne. Tout te conditionne ici. Et sur le CV, on regarde d’où tu viens”, enchaîne Mohamed. “Nous avons des capacités mais pour nous, l’ascenseur social est bloqué. Pour nous, ce sont les chantiers et c’est tout”, déplore Nassim.

À lire aussi

Firat évoque un autre élément qui nourrit la colère : la précarité. “On fait quoi avec deux Smic aujourd’hui, à part payer les factures ? Tout est cher, même ici. Cela fait 10 ans que je travaille et 6 à 7 ans que je ne suis pas parti en vacances parce que je n’en ai pas les moyens.” Le vase était ainsi déjà bien plein, “et la mort de Nahel a été la goutte d’eau qui l’a fait déborder”, estime Brahim. Mohamed lâche alors qu’il faudrait enlever les trois mots qui composent la devise de la France de la façade de la mairie. “Liberté, égalité, fraternité… Non, ce n’est pas la France, ça.”

Au pied des barres HLM, la détresse

Quelques détonations retentissent alors. “Des tirs de mortier”, indique Ugur.

Au loin, pointent les cimes de nombreuses barres HLM. Puis, d’autres encore. Entre deux secteurs, une rue dénommée… avenue de l’Avenir. De l’extérieur déjà, les logements semblent insalubres. Au pied des barres, des voitures calcinées fument encore. Puis, des sifflements résonnent, comme pour alerter de la présence de policiers ou d’étrangers.

Au pied des barres de HLM, des voitures calcinées fument encore. ©Laurent Dupuis

Dans le quartier du Chêne Pointu, qui a servi de décor au film Les Misérables de Ladj Ly en 2019, la copropriété a pu être présentée comme la plus dégradée de France, témoin des errements urbanistiques et politiques des années 1960. “Mais les barres les plus hautes doivent être bientôt détruites, se réjouit Sarah, 40 ans et maman de cinq enfants, qui regarde son fils jouer au football dans le square d’en face. On se serait cru en guerre en 2005 mais je comprenais la détresse des gens, comme je comprends celle des jeunes aujourd’hui. S’ils ne se révoltent pas, la police continuera à tuer. Le policier qui a tiré sur Nahel a bien menti : le véhicule ne fonçait pas sur lui. Et que ce serait-il passé si la scène n’avait pas été filmée ? Les jeunes des cités, on ne les croit jamais.”

La conversation s’arrête quand un enfant se met à hurler. Il a arrêté une frappe et il a très mal au pouce droit, mais il ne rentre pas chez lui. “Ma maman n’est pas là”, explique-t-il en pleurs alors que Sarah s’enquiert de la situation, avant de glisser. “Je ne vois pas d’avenir pour mes enfants ici.”

À lire aussi

Sentiment d’abandon et résignation

André, 59 ans, qui se balade dans le quartier de la mairie, ne voit pas, lui non plus, la situation s’améliorer. Il ne compte surtout pas sur le monde politique. “Nous n’y croyons plus. Regardez, Olivier Klein, notre ancien maire. Il a été communiste, puis socialiste, et puis il a été débauché par le président Macron et le voilà ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. C’est quand même étrange de changer de conviction comme ça. Non, les politiques agissent en fonction de leurs intérêts. Marine Le Pen sera peut-être la prochaine présidente mais bon, de toute façon, peu importe qui est président, tout le monde s’en fout de nous.”

Parmi les jeunes des banlieues, le sentiment d'être "enfermés à vie" est omniprésent. "Qui fait ses études ici et termine sa carrière chez Louis Vuitton ? A Paris, à l'école, on t'apprend à diriger, ici, on t'apprend à être dirigé", explique Ugur. ©Laurent Dupuis

Marchant dans l’allée Zyed Benna et Bouna Traoré située entre leur ancien collège et la mairie, deux femmes voient quand même des évolutions positives depuis 2005, “avec le tramway, une nouvelle crèche, un nouveau conservatoire, le fleurissement de la ville et bientôt le métro”, énumère Nadia, 55 ans. “Mais dans le fond, les habitants continuent à galérer.”

"Marine Le Pen sera peut-être la prochaine présidente mais bon, de toute façon, peu importe qui est président, tout le monde s’en fout de nous."

“Vous parliez de cet enfant qui s’est blessé au pouce mais il est fort à parier que sa maman est à Paris en train de faire des ménages ou autre chose, ajoute Hafida, 44 ans. Il faut bien le payer, le loyer à 1500 euros pour 50m2 au Chêne Pointu. La misère entraîne la misère, qui entraîne la misère. C’est ça, la réalité ici.”

Hafida enchaîne : “En fait, rien n’a changé depuis 2005, ça s’est même aggravé. Les habitants n’arrivent pas à se faire entendre normalement. Et puis, il n’y a pas de dialogue avec la police qui harcèle les habitants. Enfin, les Noirs et les Arabes. C’est le quotidien des gens ici. Le pire, c’est que ces nouvelles émeutes vont empirer les choses. Je ne sais pas s’il y a une solution.”

“Il faudrait déjà commencer par écouter les habitants et rétablir le dialogue entre eux et la police, en organisant des événements par exemple, en recréant du lien”, suggère Nadia.

Mais Nadia, Hafida, André, Sarah et le groupe d’amis de la mairie n’y croient pas, à cet avenir meilleur. Bien que souriants, ils paraissent résignés et ils se disent que ces nouvelles violences terniront encore un peu plus l’image des quartiers populaires, dont la colère restera vaine, comme en 2005.