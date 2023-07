M. Mélenchon a appelé vendredi "notamment les plus jeunes" à "ne pas toucher" aux écoles ou aux bibliothèques, en ajoutant que "jamais les Insoumis n'ont été pour la violence".

Pour M. Ciotti, qui s'exprimait dimanche après cinq nuits de violences consécutives à la mort d'un adolescent tué par un policier, "cette phrase est un appel à pouvoir attaquer en toute liberté (...) les autres bâtiments, y compris les commissariats et les mairies".

"M. Mélenchon est un factieux" et "un danger pour la République", "il n'est plus dans l'arc républicain", a accusé le député des Alpes-Maritimes auprès de Cnews-Europe 1-Les Echos.

Plus largement "les Insoumis sont des dangers pour la République", de même que d'autres élus à gauche comme l'écologiste Sandrine Rousseau qui "a justifié les pillages", a appuyé M. Ciotti.

Selon lui, "il y a des réponses judiciaires qui devront être activées". "Il faudra que des magistrats apprécient ceux qui ont allumé les mèches" des émeutes depuis mardi en France.

"Quand on refuse d'appeler au calme, c'est un sujet majeur aujourd'hui", a-t-il affirmé, avant de se rendre à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

À lire aussi

"Le comportement de la gauche ces derniers jours est impardonnable", a aussi jugé le président du Rassemblement national Jordan Bardella au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

"La gauche Nupes et M. Mélenchon en premier ont incité à brûler des écoles, à brûler des bibliothèques", a-t-il affirmé, accusant le leader Insoumis d'être "un danger public". "M. Mélenchon, c'est le rebelle, mais depuis son salon", a-t-il ajouté.

Chez LFI, "ils veulent la révolution, ils soufflent sur les braises et c'est irresponsable", a aussi critiqué Hervé Marseille, chef de file des sénateurs centristes, à Radio J. Et de lancer: "C'est la politique non pas de la terre brûlée, mais de la démocratie brûlée".

Auprès de France Inter-franceinfo-Le Monde, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a évoqué le "cynisme" de LFI. Leurs propos, "je ne sais pas vous dire si ça correspond à une véritable pensée politique construite ou à du cynisme électoral pur et simple", a-t-il dit.

La nuit de samedi à dimanche a été marquée en France par de nouvelles émeutes consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier, mais dans l'ensemble leur intensité a été moindre que lors des précédentes.

À lire aussi