Mort de Nahel: De nombreux appels au calme, "Arrêtez, ne cassez pas", "la violence ne nous apportera rien" (Live)

Sur BFMTV, la grand-mère du jeune homme décédé, a interpellé les casseurs. "Les gens qui sont en train de casser je leur dis: arrêtez. Qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. Arrêtez, c'est des mamans qui prennent les bus, c'est des mamans qui marchent dehors", a exhorté Nadia, la grand-mère de Nahel, interrogée en direct sur la chaîne française.

Le Fil Info :

17H45 : 45.000 policiers et gendarmes mobilisés dimanche soir pour la 3e nuit consécutive, a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

17H30 : "La violence, ça nous apportera rien": Latifa Ibn Ziaten lance un appel au calme et à la responsabilité à destination des parents

Sur Twitter, Latifa Ibn Ziaten, la mère du policier assassiné par Mohammed Merah en 2012, a pris la parole face au contexte tendu dans l'Hexagone. Elle aussi appelle au calme car la violence qui est actuellement perçue dans les rues, ne réglera rien.

"Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Je sais qu'on vit en difficuté, c'est vrai qu'on a des problèmes, beaucoup de soucis aujourd'hui. Mais pas par la violence, ça nous apportera rien. C'est à nous de faire tous nos possibles pour veiller sur nos enfants".

16H35 : Le chancelier allemand "préoccupé" par les émeutes en France

Le chancelier allemand s'est dit "préoccupé" dimanche par la poursuite des émeutes urbaines en France, qui ont conduit à l'annulation de la visite d'Etat prévue en Allemagne du président Emmanuel Macron.

"Nous avons des liens d'amitié avec la France et formons un couple pour faire en sorte que l'Union européenne, si importante pour notre avenir, fonctionne bien, c'est pourquoi nous observons bien sûr avec préoccupation" ce qui se déroule dans le pays, a déclaré Olaf Scholz dans une interview à la chaîne de télévision publique ARD.

16H15 : Une ligne de tramway et une de bus encore interrompues en Île-de-France ce dimanche

Deux lignes de transport en commun franciliennes gérées par la RATP, le tramway T5 et le bus 159, étaient encore interrompues dimanche à la suite de violences après la mort de Nahel, a-t-on appris auprès de l'opérateur.

"Le T5 reste interrompu, avec 17 bus de substitution qui ont été mis en place", a déclaré un porte-parole à l'AFP. Côté bus, la ligne 159, qui relie normalement Nanterre à La Défense (Hauts-de-Seine) "ne va pas rouler de toute la journée pour des raisons de sécurité", selon la même source.

Le T5, qui relie Saint-Denis à Sarcelles, ne peut circuler en raison de dégâts aux infrastructures, des rails ayant été endommagés pendant les émeutes consécutives à la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi par un tir de policier à Nanterre lors d'un contrôle routier. Lors de ces violences, 15 bus de la RATP ont été détruits, dont 12 dans la nuit de jeudi à vendredi par cocktails Molotov. Une rame du tramway T6 avait auparavant été détruite à Clamart (Hauts-de-Seine).

15H34 : Sept arrestations en Suisse pour saccages inspirés par les émeutes en France

Six adolescents et un adulte ont été arrêtés à la suite de dégradations de magasins à Lausanne, inspirées par les émeutes en France, a annoncé dimanche la police suisse. Il s'agit de jets de pierres et de bris de vitrines, a précisé la police.

"Faisant écho aux événements et émeutes qui font rage en France, plus d'une centaine de jeunes se sont rassemblés au centre-ville de Lausanne et ont causé des déprédations sur les commerces. Sept personnes ont été interpellées", a indiqué la police de Lausanne dans un communiqué.

Ces dégradations font "suite à plusieurs appels diffusés sur les réseaux sociaux", selon la même source. "A de nombreuses reprises, les policières et policiers ont dû disperser les jeunes, cagoulés, agressifs, auteurs de jets de pavés et d'un cocktail Molotov à leur encontre", mais aucun n'a été blessé, souligne la police.

15H25 : Elisabeth Borne à L'Haÿ-les-Roses: Nous ne laisserons rien passer, nous serons aux côtés des maires

La Première ministre Elisabeth Borne a assuré dimanche aux maires, après l'attaque à la voiture-bélier de la maison de l'édile de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), que le gouvernement ne "laissera(it) passer aucune violence" et que "la plus grande fermeté" serait appliquée dans les sanctions.

"Nous ne laisserons rien passer. Nous serons aux côtés des maires", a déclaré la cheffe du gouvernement qui s'est rendue dans la ville apporter son soutien au maire Vincent Jeanbrun (LR), avec notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Vers 01H30 du matin, un véhicule destiné à prendre feu a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire de L'Haÿ-les-Roses, incendiant le portail et un véhicule de la famille. Son épouse s'est fracturé une jambe en fuyant avec ses deux enfants de cinq et sept ans. "On a tous été très choqués" par cette attaque "intolérable", a déclaré Mme Borne devant la presse, après une visite d'une heure trente à la mi-journée, à l'hôtel de ville puis dans les locaux de la police municipale.