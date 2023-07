Les condamnations se multiplient en Suède à propos du Coran profané

À lire aussi

”Tout livre considéré comme saint doit être respecté pour respecter ceux qui y croient”, a déclaré le pape François dans un entretien publié lundi dans le quotidien émirien Al Ittihad (L’union), se disant “en colère et dégoûté par ces actions”. Singeant une manifestation similaire oragnaiséeurvenu en janvier, un homme de 37 ans, un réfugié irakien installé depuis plusieurs années en Suède, a piétiné, déchiré et incendié des pages d’un exemplaire du Coran devant la grande mosquée de Stockholm, mercredi, au premier jour de l’Aïd al Adha, principale célébration religieuse dans l’islam. Pour le chef de l’Église catholique, “la liberté d’expression ne doit jamais être utilisée comme un moyen de mépriser les autres. Permettre cela est rejeté et condamné”. Après lui avoir accordé l’autorisation de perpétrer son acte, la police a arrêté le manifestant pour “campagne contre un groupe ethnique”.

L’intolérance religieuse et l’islamophobie étaient aussi au centre de la condamnation “ferme” lancée la veille par l’Organisation de la coopération islamique (OCI), suite à la réunion extraordinaire de son comité exécutif convoqué pour discuter des conséquences de cet acte, qualifié de “méprisable”. L’OCI a appelé ses 57 pays membres à prendre des actions collectives face à la hausse de l’islamophobie dans de nombreuses régions du monde, dont témoigne “le nombre croissant d’incidents d’intolérance religieuse, de stéréotypes négatifs, la haine et la violence contre les musulmans”, selon le communiqué final issu de la réunion de dimanche à Djeddah, en Arabie saoudite. L’organisation intergouvernementale a “déploré la récurrence de ces actes de violation de copies du Coran” et condamné "toutes les tentatives de dénigrement du saint Coran ainsi que "d'autres valeurs et symboles sacrés de l'islam sous couvert de la liberté d’expression".

Le même jour en Irak, des partisans du chef religieux chiite Moqtada Sadr ont une nouvelle fois marqué leur indignation et exprimé leur colère à Bassorah, la deuxième ville du pays (sud), à majorité chiite. Deux jours plus tôt, des scènes semblables avaient eu lieu dans la capitale Bagdad, devant l’ambassade de Suède, où des manifestants étaient brièvement rentrés. La foule avait aussi brandi des panneaux couverts de slogans faisant “Honte à la Suède” et appelant au “boycott” du pays, de même que brûlé le drapeau arc-en-ciel du mouvement LGBTQ+.

À Washington, le département d’État a également condamné cet acte, “qui suscite un environnement de peur qui va avoir un impact sur la capacité des musulmans et des membres d’autres groupes religieux minoritaires à exercer librement leur droit à la liberté religieuse et d'opinion en Suède”. Tout en précisant que “le fait de permettre une telle manifestation soutient la liberté d’expression et ne constitue pas une approbation des actions de la manifestation”.