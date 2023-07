Qui est Víctor Manuel Fernández, le nouveau "gardien du dogme" au Vatican?

Né en 1962 dans la province de Cordoba en Argentine, le profil de Víctor Manuel Fernández ne laisse personne indifférent. Très ouvert aux questions sociales, réputé plus progressiste que ses prédécesseurs, soucieux du dialogue entre la théologie et les sciences humaines, “plume” de François pour plusieurs de ses textes importants (Evangelii Guadium, Laudato Si, Amoris laetitia…), Víctor Manuel Fernández pourrait ouvrir la “ligne éditoriale” du dicastère.

En la matière, le Pape lui a d’ailleurs donné les coudées franches. Dans la lettre de mission qu’il lui a écrite, François lui demande de “veiller sur l’enseignement de la foi”, en le mettant en garde sur des erreurs commises par le passé. “Le dicastère que vous présiderez a connu d’autres époques où des méthodes immorales ont été utilisées, a en effet insisté le Pape. Il s’agissait d’époques où, au lieu de promouvoir la connaissance théologique, on poursuivait d’éventuelles erreurs doctrinales. Ce que j’attends de vous est certainement très différent.” “De plus, a-t-il ajouté, l’Église a besoin de grandir dans son interprétation de la Parole révélée et dans sa compréhension de la vérité, sans que cela implique l’imposition d’une seule manière de l’exprimer. En effet, les différentes lignes de pensée philosophique, théologique et pastorale, si elles se laissent harmoniser par l'Esprit dans le respect et l'amour, peuvent aussi faire grandir l'Église. Cette croissance harmonieuse préservera la doctrine chrétienne plus efficacement que n'importe quel mécanisme de contrôle.” François sait que Víctor Manuel Fernández pourra ouvrir la réflexion en ce sens.

Un bémol peut-être ? Le dicastère pour la Doctrine de la foi comprend une section très sensible consacrée à la lutte contre les abus commis sur mineurs. Or, a confié le futur préfet sur Facebook, “je ne me sens pas qualifié ni n’ai reçu la formation nécessaire pour [la] guider”. C’est pour cette raison qu’il aurait d’abord refusé le poste avant que François lui assure qu’une équipe de spécialistes le seconderait sur cette question. Pourra-t-il cependant assurer un leadership suffisant en la matière ? L’histoire le dira.

En attendant, Víctor Manuel Fernández, prendra ses fonctions en septembre.