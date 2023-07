"C'est un fou, il a tiré": le passager arrière de la voiture dévoile les derniers mots de Nahel

Auprès du Parisien, ce dernier a raconté par écrit ce qu'il avait vécu. Selon lui, Nahel n'a en effet pas voulu s'arrêter lorsque les deux policiers à moto le lui ont demandé une première fois. Mais un peu plus loin, la Mercedes est arrêtée dans un embouteillage et les deux policiers se placent à sa hauteur. Nahel a alors reçu "environ trois coups", a affirmé l'adolescent. Comme l'autre passager l'a fait avant lui, il a expliqué que la victime a sans doute levé son pied du frein de la voiture, "par panique" et que le véhicule - une automatique - a donc avancé tout seul. "Et le policier a dit à son collègue de tirer", a raconté le passager de 14 ans, avant de confier les derniers mots de son ami: "Nahel, après avoir reçu la balle, il a dit : C’est un fou, il a tiré". La voiture a accéléré d'un coup et a fini sa course quelques mètres plus loin entre des poteaux.

Nahel, lui, est mort sur place quelques minutes plus tard, malgré un massage cardiaque. L'adolescent témoin a été interpellé par l'un des policiers, tandis que l'occupant du siège passager a pris la fuite, par peur d'être pris pour cible par les deux motards de la police.