Emeutes en France : Emmanuel Macron envisage de "sanctionner financièrement les familles"

Dans la foulée, il s'est rendu à la préfecture de police de Paris, selon l'Elysée. Le chef de l'Etat a requis le maintien d'une "présence massive" sur le terrain "pour conforter le retour au calme et à l'ordre", a fait savoir son entourage à l'AFP.

Lors de ce déplacement, le chef de l'Etat a envisagé de sanctionner financièrement, a rapporté le Parisien."Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles", a affirmé Macron lors d'un échange avec six policiers de la BAC dans une brasserie du nord de Paris. "Une sorte de tarif minimum dès la première connerie"