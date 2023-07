Émeutes : l’image de l’Hexagone "dégradée", "un signe de plus de l'affaiblissement de la France sur le plan international"

D’autant qu’à cause des violences, Emmanuel Macron a dû annuler son déplacement en Allemagne prévu du 3 au 5 juillet. Ce devait être la première visite d’État d’un président français en Allemagne depuis plus de vingt ans, à l’heure où les relations entre les deux pays sont engluées dans les rencontres de travail et les malentendus.

Il avait déjà dû revenir en urgence de Bruxelles le 30 juin matin, écourtant sa participation au Conseil européen et renonçant à la traditionnelle conférence de presse de conclusion. En mars dernier, c’est le roi Charles III qui avait dû annuler sa visite d’État en France, alors que le pays s’embrasait sur fond de réforme des retraites.

Deux visites d'État annulées à cause de troubles internes, à chaque fois avec un de nos principaux partenaires, en l'espace de quatre mois, c'est du "jamais vu de mémoire diplomatique" et "un signe de plus de l'affaiblissement de la France sur le plan international", estime Jean-Dominique Merchet dans L'Opinion, dans un article intitulé "L'humiliation diplomatique d'Emmanuel Macron".

L’impact indirect sur le tourisme

De son côté, le Medef, le syndicat des patrons, déplore dans un communiqué "une dégradation de l'image de la France qu'il faudra redresser. Au-delà des annulations déjà enregistrées dans le secteur du tourisme, des investisseurs pourraient renoncer à des projets si le calme n'est pas restauré et la sécurité assurée". Côté tourisme, l'ambassade américaine a appelé dans un tweet ses ressortissants à la prudence, les invitant à "éviter les rassemblements de masse" qui "peuvent devenir violents". Le Royaume-Uni a fait de même dans la foulée. La Norvège et l'Italie ont elles aussi mis en garde leurs ressortissants au sujet des émeutes en France.

Dans tous les cas, entre les perturbations dans les transports en commun, l'annulation d'un concert (celui de Mylène Farmer) au stade de France, le spectre de couvre-feux nocturnes et de possibles grèves en filigrane, les touristes étrangers (asiatiques en particulier, très soucieux de la sécurité) pourraient être tentés d'opter pour une autre destination que l'Hexagone pendant leurs vacances d'été ou l'arrière-saison. Sur France Info, François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a évoqué "l'impact indirect de ces émeutes sur l'activité touristique".

Selon les professionnels du tourisme, les scènes d’émeutes des gilets jaunes avaient déjà fait baisser (de 4,8 %) la fréquentation hôtelière des visiteurs étrangers au premier trimestre 2019. Et les émeutes de 2005 avaient dissuadé un grand nombre de touristes américains. À un an des Jeux olympiques de Paris, les dégâts sur l’image de la France risquent d’être rapidement perceptibles.