En Espagne, les familles de victimes du franquisme s’inquiètent d’une victoire de la droite: "Ils attendent que nous mourions tous"

Portrait de Juan Antonio Marco Viedma, le grand-oncle de Silvia. ©D.R.

Mais une inquiétude plane sur la bonne nouvelle: que se passerait-il si la droite remportait les élections, le 23 juillet. Le président du Parti populaire (PP - droite), Alberto Núñez Feijóo, martèle qu’il abrogerait la loi mémorielle de l’actuel gouvernement de gauche. La plupart des sondages estiment que le PP sortira vainqueur, et pourra gouverner avec l’appui de l’extrême droite.

Un passé qui divise toujours

La mémoire qui entoure le coup d’Etat de 1936, les trois ans de guerre civile qui ont suivi et la dictature de Franco (1939-1975) divise toujours profondément l’Espagne. Une partie de la société estime avoir été réduite au silence et n’avoir jamais pu soigner ses blessures. Une autre résiste à retirer les éléments commémoratifs du franquisme de l’espace public ou à faire toute la lumière sur la répression et les violations de droits humains. La gauche affiche généralement son soutien pour les premiers. La droite aux seconds. L’extrême droite, elle, revendique implicitement l’héritage du franquisme.

La quête des familles qui souhaitent retrouver les restes de leurs morts, tombés durant la guerre civile ou victimes de la répression franquiste, cristallise la tension. Difficile de savoir combien gisent encore dans les fosses communes du pays. Entre les corps déjà exhumés, ceux qui ont disparu et les fosses détruites ou oubliées, on estime que 25 000 au plus peuvent encore être restitués. L’immense majorité sont ceux de républicains, opposés au coup d’Etat et à la dictature.

La Valle de los Caídos est un cas emblématique. Franco a fait construire cette abbaye à la gloire de son œuvre et y sera enterré à sa mort. Dans les cryptes de l’abbaye reposent officiellement les restes de 33 800 personnes. Un tiers n’est pas identifié, la plupart déterrés de fosses communes sans même en avertir les familles.

Après la promulgation de la première loi de mémorielle, en 2007, un juge présente devant la justice une liste de 114 226 victimes de disparition forcée. “Ma mère m’a dit : ‘Ma fille, il faut aller voir ça. L’oncle Pepe est sur cette liste”, raconte Silvia Navarro, aujourd’hui présidente de l’Association en faveur de l’exhumation des républicains. Surnommé “Pepe”, Jose Antonio Marco Viedma était un industriel de la petite ville de Calatayud. Progressiste, franc-maçon et “fervent républicain”, il a été arrêté par les partisans du coup d'État, exécuté et jeté dans une fosse commune en 1936.

Avec d’autres familles originaires de la ville, Silvia lance les démarches pour localiser et exhumer ses restes… et découvre qu’ils ne sont plus là. Un fastidieux travail d'enquête réalisé par les familles mène à la conclusion que son grand-oncle repose dans la Valle de los Caídos. Commence alors un parcours du combattant au cours duquel elles font face à la résistance des institutions et aux obstacles que les associations anti-mémorialistes dressent sur leur chemin. En 2011, la droite arrive au pouvoir et met un énorme coup de frein aux exhumations. “Des cinq budgets de ce gouvernement, le financement pour la mémoire historique a été de 0 euro”, fanfaronnait le Premier ministre Mariano Rajoy en 2015.

Quand la gauche reprend les rênes, en 2018, elle promet la relance de ces politiques. Un secrétariat d’Etat à la Mémoire démocratique est créé. “Nous avons mené plus de 560 opérations avec un budget de 10 millions d’euros. C’est le nombre le plus important d’actes menés [sur une période si courte] depuis que les exhumations sont menées avec une rigueur scientifique, dans les années 2000”, assure le secrétariat d’Etat, contacté par La Libre. Une “loi sur la mémoire démocratique” est promulguée en octobre 2022. Elle échafaude un “plan d’exhumations sur quatre ans”, et lance la “resignification” de la Valle de los Caídos, renommée Cuelgamuros, et retirant les éléments qui glorifient la dictature pour en faire un musée de la mémoire.

Que fera le PP s’il gagne les élections, peut-être appuyé par l’extrême droite ?

“Feijóo dit qu’il va abroger la loi de mémoire démocratique, nous n’avons aucune idée de ce qu’il va se passer à Cuelgamuros s’il gagne. Et le PP refuse de clarifier ses intentions”, s’inquiète Silvia Navarro. Contacté par La Libre, le parti n’a pas répondu.

Elle n’est pas seule à s’inquiéter. “Ce sera plus difficile [si la droite arrive au pouvoir]. C’est déjà arrivé dans la région d’Andalousie (passée à droite en 2018, NDLR). Ne plus mettre à disposition de moyens financiers pour désactiver et décourager les initiatives mémorielles. Ces opérations coûtent cher”, explique Gonzalo Acosta, membre du syndicat CGT, qui vient de décrocher une subvention de l’Etat central pour une exhumation à Huelva, Andalousie.

Pour Emilio Silva, président de l’Association pour la récupération de la mémoire historique, pionnière de la relance du mouvement mémoriel, la loi de 2022 n’a pas blindé le droit des familles à récupérer leurs morts. “Ce devrait être à l'État de s’occuper des exhumations, à travers un bureau qui reçoit les familles et prend les opérations en charge. La droite aurait dû démanteler ce bureau pour stopper le mouvement.” Une démarche politiquement et juridiquement complexe. “Là, il suffit de couper les financements.”

“A Cuelgamuros, une décision de justice exige que l’Etat mène les exhumations. Ils ne pourraient pas l’arrêter”, explique Silvia. “Mais ils peuvent faire traîner le processus. Certains pensent qu’ils attendent que nous mourions tous.” Juste dans son association, trois enfants et deux neveux de victimes sont décédés ces 15 dernières années. Le 12 juin, jour du lancement de l’opération, un petit-fils, dont la famille souhaite préserver l’anonymat, a rendu son dernier soupir.