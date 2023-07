L’Espagne lance sa présidence du Conseil de l’UE, avec l’extrême droite comme “éléphant dans la pièce”

Ayant d'abord botté en touche, Ursula von der Leyen a, elle, fini par répondre. "Alors que l'extrême droite et l'extrême gauche regardent vers le passé, nous, les forces démocratiques du centre, devons montrer que nous avons une idée claire de la manière dont nous allons affronter les changements", a-t-elle lancé, citant au hasard (ou pas) la lutte contre "le changement climatique" . Le message est envoyé à sa propre famille politique, le Parti populaire européen (PPE), et aux autres groupes du Parlement européen, qui ont rejeté récemment la proposition de la Commission sur la restauration de la nature. Pour s'assurer qu'il sera reçu, Mme von der Leyen a ajouté : "Nous pouvons avoir de la prospérité tout en protégeant la nature."

La longue liste des devoirs espagnols

Sur ce dossier, l'Espagne ne pourra pas faire grand-chose, depuis la barre du Conseil, pour faire avancer le schmilblick. Mais les autres devoirs ne manquent pas : un tiers des propositions de la Commission (soit 250) doivent encore adoptées par les Vingt-sept et par le Parlement européen. Et il n'est pas question de trop refiler la patate chaude à la Belgique, qui prendra le flambeau en janvier 2024, mais aura peu de temps pour terminer des chantiers législatifs avant les européennes du 9 juin. Madrid devra manœuvrer pour concilier les positions des Vingt-sept sur le plus de dossiers possible dont la gouvernance économique, l'intelligence artificielle, l'accès aux matières premières, l’adaptation de l’industrie à la transition écologique, la réforme du marché de l'électricité, ou le très controversé Pacte sur l'asile et la migration…

La question la plus complexe sera surtout la révision du budget 2021-2027 de l'UE, à la lumière des nouveaux défis, dont la guerre en Ukraine. La proposition de la Commission de rajouter 66 milliards d'euros dans l'enveloppe ne ravit pas toutes les capitales. "Le présent et l'avenir de l'Ukraine" sont la priorité, a toutefois assuré M. Sanchez, dont le pays devra aussi piloter les (difficiles)discussions des Vingt-sept sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec Kiev et Chisinau. "Peut-on imaginer à l'avenir l'UE sans l'Ukraine, la Moldavie et les Balkans de l'Ouest ? Impossible", a à ce titre déclaré Mme von der Leyen.

Plaidant pour une "Union toujours plus fédérale", M. Sanchez s'est donné pour objectif de "renforcer l'unité européenne" ces six prochains mois - ou en tout cas tant qu'il sera encore aux manettes du pays... Malgré les défis, cette mission semble presque simple, en contraste avec la scène politique espagnole, où le pays se divise et la droite et la gauche se déchirent. Dimanche soir, l'emblématique Plaza de Espana vibrait au son du concert organisé pour la Gay pride alors que quelques jours avant, la droite pactisait sans scrupules avec les homophobes de Vox pour s'offrir la gouvernance de diverses régions du pays, comme Valence. Tout aussi notable est le fait que les détracteurs de Pedro Sanchez l'ont surnommé "Perro Sanchez" (le chien Sánchez). Tout avec classe.