Pour soutenir l’effort de guerre, l’armée ukrainienne compte sur le crowdfunding: "Sans leur soutien, nous ne pourrions pas combattre"

Arriver à remplacer les drones détruits

Aujourd’hui, les soldats de cette unité de reconnaissance et de renseignement de la 10e brigade positionnée dans la région de Donetsk ne combattent pas, mais leur mission du jour n’est pas moins importante : avec l’aide de Yura, metteur en scène dans la vie civile, ils enregistrent un appel au don pour financer l’achat de drones commerciaux “Mavic”. “Ces drones nous permettent de coordonner le travail de nos unités d’artillerie et, aussi, de larguer quelques surprises sur la tête des occupants”, explique Stanislav.

Si l’Ukraine peut compter sur le soutien de ses alliés pour lui fournir des véhicules de combat et des pièces d’artillerie, les munitions manquent toujours cruellement, et les soldats ukrainiens, à l’image de Sasha, natif de Dnipro, doivent déployer des trésors d’imagination. Non sans fierté, il se saisit d’une bouteille de Sprite, remplie d’un liquide transparent et surmonté d’un détonateur de grenade. “C’est un petit cadeau pour les Russes”, explique-t-il avec un sourire. Un autre montre une grenade soviétique RGO surmontée d’une ailette fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D, destinée à être larguée par un drone. Alors que ces engins se sont rapidement imposés comme une arme essentielle sur le front, l’amélioration des systèmes de défense électronique russes limitent leur durée de vie : en l’espace d’une journée, l’unité en a ainsi perdu sept. Les besoins sont énormes, et les moyens limités, explique Stanislav.

Dans la petite maison de campagne leur faisant office de base, à l’exception des fusils d’assaut et des uniformes fournis par l’armée, tout, ou presque, a été acheté par les soldats de l’unité, ou donné par des volontaires. “Sans leur soutien, nous ne pourrions pas combattre, confie Stanislav, en désignant d’un geste des barils de carburant empilés dans un atelier exigu. Dans un recoin de la datcha sont entassées des conserves de légumes, de fruits et de viande, ainsi que des boîtes remplies de bottes, de vêtements d’hiver, de gants. Tout, même les lits sur lesquels dorment les soldats, a été financé par des volontaires. Et avec chaque nouveau jour de guerre, les besoins ukrainiens en équipements médicaux, en véhicules et en munitions augmentent exponentiellement.

À lire aussi

"Un jeune homme dont le père venait de mourir, et qui avait économisé pour sa stèle, a fait don de cet argent à notre unité"

Pour financer ce qu’ils ne peuvent fabriquer eux-mêmes, les hommes de l’unité font appel à leurs proches, à des volontaires et ou à des organisations locales. “Un jeune homme dont le père venait de mourir, et qui avait économisé pour sa stèle, a fait don de cet argent à notre unité, raconte Stanislav, le regard sombre. Je ne peux pas imaginer ce que nous ferions sans le soutien de notre peuple. ”

Un effort collectif

La société ukrainienne tout entière se mobilise pour soutenir l’effort de guerre : chaque jour, dans leurs stories Instagram ou dans des publications Facebook, les Ukrainiens partagent des appels au don pour équiper et armer les unités où combattent leurs amis, leurs parents, leurs conjoints. Drones commerciaux, gilets pare-balles, véhicules tout-terrain ou encore tablettes permettant de coordonner les drones : les sommes collectées financent tant du petit matériel que des drones de combat coûtant plusieurs millions d’euros.

En juin 2022, le présentateur de télévision Serhiy Prytula avait ainsi annoncé une campagne de collecte de fonds pour les drones d’attaque turcs Bayraktar TB2, récoltant plus de 600 millions en seulement trois jours. Une fortune, alors que le salaire médian en Ukraine s’élève à un peu plus de 500 dollars par mois. Baykar, le fabricant du Bayraktar, avait finalement annoncé que les trois drones seraient envoyés gratuitement à l’Ukraine, à condition que les fonds collectés soient reversés à des organisations caritatives aidant la population ukrainienne.

À lire aussi

Pour sa part, le gouvernement de Volodymyr Zelensky a lancé sa propre plateforme de collectes de dons, baptisée “United24” : au mois de mai 2023, celle-ci avait permis de recueillir plus de 325 millions de dollars, finançant l’achat de 176 ambulances, de munitions, et de plus de 3 839 drones.

Dans un bunker creusé dans une colline surplombant les environs de Siversk, petite ville dévastée de la région de Donetsk, nous retrouvons le commandant d’un bataillon d’infanterie motorisée de la 10e brigade. Sous la lumière blafare de lampes au néon, Serhii Iandoulski, les yeux plissés derrière ses lunettes, coordonne le travail de ses unités d’artillerie. “Allez, on continue le travail, ordonne-t-il à ses subordonnés entre deux bouffées de cigarettes. Ne leur laissez pas le temps de se cacher. ” Iandoulski et un autre officier observent avec attention les trois écrans installés devant leur bureau, qui retransmettent en direct les images filmées par les drones de la brigade. En temps réel, le poste de commandement transmet aux artilleurs les coordonnées des positions ennemies. “Feu”, intime Indoulski par message vocal à l’un d’entre eux. Vingt secondes plus tard, un obus de mortier s’abat sur la tranchée. “Les drones sont nos yeux et nos oreilles sur le front, explique Yura, l’officier de presse. Mais les Russes ont amélioré leur système de défense électronique, et nous ne les remplaçons pas assez vite. ” Alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans le Sud et l’Est du pays, les hommes de la 10e brigade n’ont, sans doute, pas fini de lever des fonds.

(*) Prénom d'emprunt