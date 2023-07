Immunité parlementaire: Puigdemont, Comín et Ponsatí déboutés par la justice européenne

Réclamé par l'Espagne à la suite du référendum d'autodétermination qu'il avait convoqué en 2017, Carles Puigdemont avait vu son principal chef d'inculpation de "sédition" tomber en début d'année, à la suite d'une réforme du code pénal en Espagne. Actuellement, lui et Toni Comín sont poursuivis par Madrid pour malversation aggravée et désobéissance, tandis que Mme Ponsatí l'est uniquement pour ce dernier délit.