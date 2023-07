Le rapport sur l'état de droit dans l'Union européenne "confirme qu'aucun Etat membre n'est irréprochable"

À lire aussi

Quatre domaines font l’objet d’analyse : l’état de la justice, la lutte contre la corruption, la liberté et le pluralisme des médias et, enfin, l’équilibre des pouvoirs entre les institutions. Qu’en retenir ?

Les États membres prennent l’affaire au sérieux.

Ce rapport est “bien plus qu’une publication. C’est un dialogue permanent qui […] permet d’échanger nos points de vue sur la façon dont nous concevons la démocratie dans l’Union. Il fait de l’état de droit un sujet d’attention permanente en tant que principe fondateur de l’UE et de réagir rapidement si nécessaire. Enfin, il sensibilise les États membres au sérieux de la question”, assure la vice-présidente Jourova.

La Commission en veut pour preuve qu’elle peut s’appuyer, d’année en année, sur davantage d’informations et donner une image plus précise de la situation. Elle a consulté les autorités des États membres, mais aussi des représentants de la société civile et des parties prenantes. L’exécutif européen a reçu 250 contributions écrites, qui s’ajoutent “aux 530 réunions virtuelles (contre 300 en 2020, NdlR) qui ont permis de rencontrer quelque 750 interlocuteurs”, calcule Didier Reynders.

Le Belge se félicite également de constater que les recommandations faites pour la première fois par la Commission dans le rapport de 2022 aux États membres sur les réformes à entreprendre ou à poursuivre ne restent pas lettres mortes : “Presque 2/3 des recommandations ont été suivis : 25 % complètement ou 40 % du moins partiellement”.

Le rapport examine aussi la façon dont les États membres de l’Union appliquent les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme (la CEDH qui n’est pas une institution de l’UE, mais dont ils sont tous parties, en tant que signataires de la convention européenne des droits de l'homme). Depuis dix ans, environ 40 % des jugements de la CEDH ont été mis en œuvre, avec des performances variables selon les États membres.

La Pologne et la Hongrie restent les cas les plus problématiques.

”Tous les ans, ce rapport confirme qu’aucun État n’est irréprochable”, a rappelé la vice-présidente Jourova. Deux États membres, cependant, continuent d’être de poser des problèmes systémiques : la Hongrie et la Pologne, en conflit avec les institutions européennes depuis plusieurs années pour tout ce qui touche à l’état de droit, sont à nouveau sévèrement épinglées.

Tant Varsovie que Budapest ont entrepris des réformes, notamment pour pouvoir accès à l’argent du plan de relance et, dans le cas de la Hongrie, aux fonds européens qui leur sont destinés. Mais dans les quatre domaines du rapport, les progrès restent cependant limités, quand ils existent.

La Belgique doit mieux encadrer le lobbying

Le rapport constate que la Belgique a accompli des progrès en ce qui concerne l’attribution de moyens humains et financiers au secteur de la justice, mais ajoute que l’effort doit être poursuivi.

La Commission note avec satisfaction que la Belgique a étendu son code de déontologie à tous les membres des cabinets ministériels. Elle recommande cependant d’aller plus loin pour renforcer les règles en matière de cadeaux et d’avantages offerts aux parlementaires et aux membres du gouvernement. La même remarque s’applique aux règles relatives au pantouflage –c'est-à-dire les conditions sous lesquelles un membre du gouvernement ou d’un cabinet ministériel peut passer dans le privé, dans un secteur dont il s’occupait dans ses précédentes fonctions

Surtout, la Commission recommande que la Belgique achève de muscler ses règles d’encadrement du lobbying, dont un registre de transparence et “d’empreinte législative”, qui s’étendraient tant aux membres du gouvernement qu’à ceux du Parlement.