Les musulmans d'Allemagne sont la cible d'un racisme qui se banalise: "Quelle que soit la situation, nous sommes toujours pointés du doigt"

La menace du parti d'extrême droite AfD

Même constat dans le rapport publié la semaine dernière par un groupe d'experts indépendants (UEM), mandaté par le ministère fédéral de l'Intérieur dans la foulée de l'attentat de Hanau. En 2020, un extrémiste de droite avaient tué neuf personnes, dans plusieurs lieux appréciés par la communauté musulmane locale. «L'hostilité envers les musulmans n'est pas un phénomène social marginal mais elle est répandue dans une grande partie de la population allemande", peut-on lire dans ce rapport. Un Allemand sur deux approuverait ainsi «les déclarations hostiles aux musulmans» et voit dans l'islam «une religion arriérée». Pour les auteurs de cette étude, cette réalité constitue "un terreau dangereux et une porte d'entrée pour les groupes antidémocratiques" et fait des musulmans d'Allemagne "l'une des minorités les plus sous pression". Cette communauté, très diversifiée, a gagné en importance avec l'arrivée de nombreux réfugiés irakiens, syriens, irakiens et afghan depuis 2015.

Sur le terrain, les musulmans et militants antiracisme ne peuvent que constater les faits. C'est le cas de Jouanna Hassoun, de l'association berlinoise Redar qui vient en aide aux victimes de discrimination. «Combien de fois ai-je entendu les gens me dire : à quoi cela sert-il de signaler un acte raciste ou antimusulman ? Les gens s'habituent malheureusement», juge cette militante d'origine palestinienne. Au niveau plus institutionnel aussi, on perçoit une certaine désillusion. «L'hostilité envers les musulmans confirme le fait que le ressentiment antimusulman est fortement répandu au sein de la société», constate Aiman Mazyek, le président du Conseil central des musulmans en Allemagne (ZMD). «L'hostilité quotidienne ainsi que l'exclusion et la discrimination structurelles que vivent les musulmans nous concernent tous», ajoute-t-il en appelant «la politique et la société à s'opposer encore plus clairement et plus nettement au racisme antimusulman, au vu de la montée de l'extrémisme de droite en Allemagne et du score élevé de l'AfD dans les sondages ».

La popularité croissante de ce parti d'extrême droite inquiète en effet tous les acteurs de la lutte contre le racisme. Ainsi, le groupe d'experts du ministère de l'Intérieur considère l'AfD comme le seul parti au «programme manifestement hostile aux musulmans». Un phénomène déprimant pour la militante Jouanna Hassoun : «Quelle que soit la situation, nous, musulmans, sommes toujours pointés du doigt. Quand nous n'avons pas de travail, nous sommes accusés de profiter du système social. Quand nous avons du travail, on nous accuse de voler le pain des autres. Et quand je vois que 20% des électeurs sont prêts à voter pour l'AfD, cela ne me donne pas beaucoup d'espoir“, ajoute-t-elle. «Nous musulmans, nous ne sommes toujours pas considérés comme une partie intégrante de ce pays», regrette-t-elle.