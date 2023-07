La réunion ministérielle s’est terminée tard, sur fond de tensions, mercredi soir à La Haye. Au cœur de ces débats : de nouvelles lois sur le statut des demandeurs d’asile. Interrogés à la sortie par la presse néerlandaise, les ministres n’ont pas voulu se prononcer sur la question, se limitant aux mots "substantiels" et "durs" pour qualifier ces pourparlers. Et la mésentente ne semblait pas s’apaiser au cours de la journée de jeudi.

Deux statuts

Le statut des réfugiés figure à l’agenda du gouvernement néerlandais depuis des mois. Le VVD (parti populaire pour la liberté et la démocratie) et le CDA (chrétiens-démocrates) désirent en effet instaurer un système à "deux statuts". Les réfugiés pourraient obtenir un permis soit temporaire, soit permanent. Ce permis temporaire ne permettrait pas le regroupement familial. Pour différencier les statuts, une base sera établie sur les risques encourus qui plane sur la personne en question. Si le demandeur d’asile est menacé personnellement de mort (pour des raisons politiques ou religieuses), un permis permanent lui sera accordé, et sa famille sera acceptée avec lui. Si le réfugié provient d’un pays en guerre mais n’est pas menacé personnellement, il obtiendra un permis temporaire et devra attendre deux ans pour que sa famille le rejoigne. Le tout assorti d’un quota mensuel de 200 personnes.

Les partis les plus à gauche de la coalition, D66 (démocrates) et CU (Union Chrétienne) refusent d'adopter cette mesure. Robert Larruina, expert en accueil des réfugiés et gestion de crise à l'Université d'Amsterdam (VU) explique la raison de ce désaccord : "Cela créera encore plus d'inégalités et de marginalisation parmi les réfugiés car cela leur donnera une étiquette de type A ou B, ajoutant plus de préjugés et de stigmatisation à un groupe de migrants déjà discriminés dans la société néerlandaise." Et le parti CU est catégorique, ils n'accepteront pas cette loi. La menace d'une dissolution du gouvernement plane donc sur le pays.

Les vacances d'été se rapprochent à grands pas pour le Parlement néerlandais (ce 8 juillet), et le Premier ministre Mark Rutte (VVD) est sous "une pression extrême provenant de son propre parti" explique l'expert. "Le Premier ministre veut des réponses de tous les partis politiques avant les vacances et veut retirer ce sujet particulier de sa 'to do list'."

"Le VVD a perdu des voix aux dernières élections, note pour sa part le politologue David Bos (VU). Il essaie de regagner une partie de l'électorat de droite aux Pays-Bas."

Calcul politique

Pourquoi instaurer un tel climat de tension au sein du gouvernement ? Pour David Bos, c’est une espèce de compromis : il y a également sur la table de l’exécutif une nouvelle proposition qui obligerait les communes à prendre leur juste part de demandeurs d’asile et les électeurs du VVD sont contre. Pour trouver un accord qui satisfasse l’électorat de Mark Rutte, le système de double statut permettant d’aboutir à un nombre de demandeurs d’asile en baisse au total, pourrait faire passer la pilule des quotas par mairie.

Le Premier ministre pourrait demander un vote à main levée ce vendredi. Il obtiendrait probablement la majorité au sein de sa coalition, mais le gouvernement tombera car la CU le quittera aussitôt.

Dans ce cas, "les prochaines élections parlementaires n'auront pas lieu pas avant la rentrée à cause des vacances d'été. Puis il faudra reformer une coalition et tout débat sur les questions sensibles sera suspendu (la question de l'azote, des réfugiés…). C'est peut-être une tactique de Mark Rutte pour former un nouveau gouvernement avec le BBB (parti agricole) ou encore pour quitter son rôle de Premier ministre avec panache", analyse notre interlocuteur . On saura ce qu'il en advient ce vendredi.