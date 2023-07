Hicham H., un quadragénaire, veut rendre justice à fils. "Je me constitue partie civile pour que justice soit rendue pour Nahel et pour dire que je suis vivant. "j'attends que le policier qui m'a retiré tous mes espoirs soit condamné, comme tout le monde. Je veux une vraie justice, il a enlevé la vie d'un enfant. J'ai du mal à m'en remettre (...) je n'arrive plus à dormir", explique-t-il, lui qui venait de Colombes, ville voisine de Nanterre lors d'un entretien de son cabinet d'avocat.

Le père de Nahel a expliqué à l'AFP qu'il n'entretenait plus beaucoup de relations avec son fils. "J'ai fait des choix dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu assister à sa naissance, je n'ai pas vu ses premiers pas, ses premiers mots".

Hicham explique comment il a appris la mort de son fils: "Un ami m'a appelé pour me dire qu'un jeune de 17 ans s'était fait tirer dessus à Nanterre. Après, j'ai appris que c'était mon fils en voyant la photo, je me suis effondré".

Aujourd'hui, il est si triste que les hommages qui émanaient des quatre coins de la France et de Belgique ne l'ont pas touché: "Ça ne me fait rien du tout, ça ne me fera pas revenir mon fils". "Je ne pourrai jamais rattraper ces années où j'étais absent".