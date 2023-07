Miser sur l’apaisement, tout en exigeant de la fermeté. Telle a été la stratégie de départ du président Emmanuel Macron et du gouvernement au début des violences déclenchées par la mort de Nahel, 17 ans, abattu par un policier après un refus d’obtempérer, le 27 juin à Nanterre. L’espoir était d’éviter un embrasement, après avoir notamment qualifié l’intervention policière de non conforme et insisté sur le fait que la justice effectuera son travail, tout en dénonçant les exactions.

Mais cela n'a pas calmé les esprits des émeutiers. Et en voulant éteindre un feu, d'autres se sont allumés, notamment du côté des principaux syndicats policiers. "Nos collègues, comme la majorité des citoyens, n'en peuvent plus de subir le diktat de ces minorités violentes. L'heure n'est pas à l'action syndicale mais au combat contre ces 'nuisibles'", écrivaient le 30 juin les syndicats Alliance Police nationale et UNSA Police, estimant être "en guerre" contre des "hordes sauvages". Un communiqué publié après avoir critiqué, deux jours plus tôt, le chef de l'État et des membres de l'exécutif qui "bafouent la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice en condamnant nos collègues avant même que celle-ci ne se prononce".

Cette sortie était d'une violence telle que le secrétaire général de la branche Services juridiques de l'UNSA, Laurent Escure, est aussitôt intervenu sur Twitter pour tempérer : " La défense catégorielle d'une profession, même sincère, n'autorise pas à déroger par les mots aux valeurs qui font notre République."

Appelé par l'opposition de gauche à réagir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a pourtant rien trouvé à y redire. "Je ne suis pas là pour polémiquer", a-t-il glissé, le 30 juin, sur le plateau de TF1. Du côté de la justice, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a également appelé, dans une circulaire du 30 juin, à une réponse pénale "rapide, ferme et systématique" à l'encontre des participants aux violences urbaines, bien souvent des mineurs. Cela a été suivi dans les faits : les audiences de comparution immédiate ont accouché de sanctions sévères, d'après les médias français.

Éric Dupont-Moretti est même allé plus loin en pointant la responsabilité des parents, tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Lors d'une visite nocturne à des policiers au nord de Paris ce lundi, le président affirmait ainsi qu'"il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles ; une sorte de tarif minimum dès la première connerie".

En réalité, si quelques articles de loi peuvent peut-être permettre de poursuivre les parents, ils sont très difficilement applicables. L’article 121-1 du Code pénal dit bien que "nul n’est responsable pénalement que de son propre fait".

La magistrature réplique

Étiqueté à gauche, le syndicat de la magistrature a vivement critiqué cette stratégie de l'exécutif. "Ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte. Cette rhétorique du 'respect du travail de la justice', servi ad nauseam par le gouvernement, le chef de l'État, certains syndicats de police et tous les détracteurs habituels de l'indépendance de la justice ne sert qu'un objectif : celui de ne pas regarder en face la question systémique que soulève, une fois encore, la mort d'un adolescent d'un quartier sous les balles de la police."

L’ordre étant aujourd’hui revenu, l’exécutif devrait songer à apporter des réponses structurelles pour renforcer la cohésion sociale. Face aux maires de plus de 200 communes concernées par les émeutes, le président a esquissé, ce mardi, un mea culpa et des pistes pour l’avenir. Les annonces concrètes sont attendues plus tard.

Mais les premiers signaux ne semblent pas montrer de remise en question fondamentale. Alors que le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a estimé que c'était "le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre", le ministère des Affaires étrangères français a aussitôt rétorqué que "toute accusation de racisme ou de discrimination systémiques par les forces de l'ordre en France est totalement infondée".

Le camp présidentiel se retrouve aussi coincé dans le duel installé face à l’extrême droite. Aujourd’hui, il subit l’agenda de Marine Le Pen et du Rassemblement national (RN) ainsi que de la droite qui avancent, de nouveau, leurs propositions sur l’immigration, la déchéance de nationalité française pour les binationaux, l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans ou encore la suppression des allocations familiales.