Dans l’Ukraine en guerre, on construit une école du futur grâce à l'impression 3D: "Ça permet notamment de recycler des débris"

Pour ce Franco-Américain, cofondateur de l’ONG Humanitarian Innovative Technologies (HIT) et de sa branche ukrainienne Team4UA, la flexibilité et la précision ne sont pas les seuls avantages de l’impression 3D. De fait, ce bâtiment a été imprimé en seulement 48h. Le béton concentré durcit 4 fois plus rapidement que le matériau utilisé sur des chantiers “conventionnels”. “Une fois que l’on sera rodés à l’utilisation de la technologie, nous n’aurons pratiquement plus de déchets, assure également Dominique Piotet. De plus, l’impression 3D permet de recycler des débris et de les intégrer à la construction.”

De l’humanitaire innovant

Des débris, il y en a un certain nombre dans l’Ukraine en guerre. Parmi les destructions infligées par la Russie, plus de 330 écoles ont été irrémédiablement réduites à néant, sur plus de 2 000 centres éducatifs endommagés. Déplacées par les combats, plus de 275 000 personnes ont trouvé refuge dans cette grande ville de l’ouest. Un quart environ sont des enfants. “Ce n’est donc pas un hasard si la municipalité de Lviv nous a demandé une école quand nous lui avons proposé nos services”, raconte Jean-Christophe Bonis, autre cofondateur de HIT et de Team4UA.

Entrepreneur français spécialisé dans les nouvelles technologies, investi dans des actions humanitaires depuis de nombreuses années, lui a tout mis en suspens pour rallier l’Ukraine dès les premiers jours de l’invasion. Fondée dans l’urgence, Team4UA a débuté avec une équipe de moins de dix personnes. On compte aujourd’hui plus de 150 collaborateurs, engagés “dans l’insertion des nouvelles technologies dans la façon de penser l’aide humanitaire et la reconstruction”, précise Jean-Christophe Bonis. Une carte interactive des besoins, conçue grâce à l’intelligence artificielle pour ajuster les livraisons en zones de guerre, figure comme une première contribution innovante à l’effort humanitaire en Ukraine.

A Lviv, une partie des 275 000 personnes déplacées est toujours hébergée dans des préfabriqués. Avec des techniques de construction traditionnelles, deux ans minimum seraient requis pour leur offrir des logements durables. L’expérience de l’école n°23, prévue pour environ 80 élèves, est donc un test potentiellement décisif pour un emploi à plus grande échelle. “On se livre à des expériences pour comprendre ce qui marche mieux”, détaille Svitlana Kyshchouk, directrice générale de Team4UA. Le premier bâtiment a ainsi été imprimé en un seul bloc, tandis que le second est divisé en plusieurs parties qui seront assemblées une fois le béton séché.

“C’est le premier bâtiment imprimé en Ukraine. Il a donc fallu des trésors de patience pour convaincre nos partenaires, nos donateurs et la municipalité de Lviv”, explique Svitlana Kyshschouk. On trouve plusieurs écoles imprimées, par exemple au Malawi ou à Madagascar. “Ce sont tous des projets pilotes, pas ou peu reproduits par après”, précise Dominique Piotet. En Ukraine, Team4UA cherche à normaliser l’utilisation de la technologie. “Nous travaillons déjà à l’impression d’un pont dans la région de Kherson, ou encore d’un bâtiment de huit étages à Kiev…”

Occupant un terrain de 506m2, l’école n°23 est un essai des plus ambitieux. “La plupart des gens apprécient la technologie de l’impression 3D, mais ils ne sont pas prêts à croire à ses applications sur ce genre de construction à grande échelle”, reprend Svitlana Kyshschouk, se rappelant les complexes négociations avec la municipalité. D’autant plus que “les normes de construction, de sécurité et d’hygiène sont excessivement exigeantes pour ce qui est d’une école”. Les premiers résultats semblent néanmoins dissiper tous les doutes, notamment grâce à la qualité du béton et la qualité du matériau isolant coulé entre les parois. “Les enseignants qui viennent constater les avancées du projet sont enchantés, c’est un très bon signe étant donné qu’ils seront les premiers à utiliser les locaux”, s’enthousiasme Svitlana Kyshschouk.

Divers obstacles à surmonter

Les défis ne manquent pas, néanmoins. Le choix du béton, au lieu du mortier, n’est pas orthodoxe en ce qui concerne l’impression 3D. Il a été dicté par l’offre locale et les difficultés d’importation du mortier et de produits chimiques depuis la Pologne voisine. “Le financement est toujours un casse-tête, bien sûr”, confesse Dominique Piotet. Ou encore, l’impossibilité d’imprimer la nuit en raison du couvre-feu. “Le séchage du béton en plein soleil provoque des petits craquements. Ce n’est pas dramatique, mais cela nous fait consommer de grandes quantités d’eau pour éviter que le béton ne sèche avant de durcir”, se désole Hassan Alsofi, un ingénieur danois de la société Cobod.

Avec son collègue Viktor Bruun Jensen, il passe trois semaines à Lviv pour mener ce projet à bien, l’imprimante de Cobod n’étant que prêtée à Team4UA pour cette période. “Nos frais sont remboursés et notre travail est rémunéré, mais nous ne faisons aucun profit sur cette impression”, précise Hassan Alsofi en plaçant du snus, une pochette de tabac très populaire en Scandinavie, entre sa gencive et sa lèvre supérieure. Pour les représentants de leur jeune société, leur action humanitaire s’inscrit dans une logique publicitaire de leur travail. “C’est le futur”, assure Viktor Bruun Jensen. “Pour le domaine de la construction en général, mais très spécifiquement de l’humanitaire”, conclut Jean-Christophe Bonis. “Nous allons changer la façon de penser l’après-guerre.”