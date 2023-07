En Espagne, la croisade de Vox contre les symboles LGBT+ soulève l’inquiétude à l’approche des élections

Aujourd’hui, Diego commence à s’inquiéter. Avec son entrée dans une centaine de gouvernements municipaux et plusieurs exécutifs régionaux ces dernières semaines, à la suite des élections locales de mai, Vox a imposé le retrait du drapeau LGBT des façades et locaux officiels d’une grande partie des institutions qu’il co-gouverne avec la droite classique. Ce, en plein mois des fiertés, dont El Orgullo de Madrid a marqué le point culminant ce week-end. “Retirer le drapeau montre qu’ils ne veulent pas que nous soyons visibles. Il y a toujours eu des personnes LGBT mais pendant longtemps, la société n’a pas voulu en parler. La visibilisation est le premier pas pour sortir de cette marginalisation”, explique ainsi Diego Pizarro, 29 ans, qui vit à Madrid avec son fiancé. Afficher la bannière arc-en-ciel en juin était devenu une habitude pour la plupart des institutions en Espagne.

“La retirer, symboliquement, c’est nous retirer l’appui des institutions. Or cet appui est l’une des choses qui réduisent les discriminations et les risques auxquels sont exposées les personnes LGBT +”, abonde Ronny De La Cruz, président de l’ONG Collectif des lesbiennes, gays, transexuels et bisexuels de Madrid (COGAM). “Cela peut aussi donner des ailes à ceux qui ne soutiennent pas notre communauté ou à ceux qui nous agressent.”

Vox attaque désormais les droits des personnes LGBT + depuis les institutions

Vox invoque la loi qui régit l’usage des drapeaux dans les bâtiments officiels pour expliquer son exigence. Mais cette demande est largement perçue comme une attaque aux droits des personnes LGBT +. Santiago Abascal, président du parti d’extrême droite, compte supprimer le droit au mariage entre personnes de même sexe, interdire l’adoption aux couples homosexuels et s’est toujours opposé à la suppression des thérapies de “réorientation sexuelle”. L’offensive de ces dernières semaines est aussi un message lancé en pleine pré campagne pour les élections générales du 23 juillet prochain. “Ils nous veulent enfermés dans le placard de nouveau, comme dans les temps obscurs”, résume Diego.

“Ce discours est beaucoup plus problématique quand il émane des institutions. Le pouvoir et le prestige d’une mairie, par exemple, lui donne une validité officielle”, rappelle le directeur de COAG, qui s’inquiète de la traduction en politique du pouvoir tombé entre les mains de Vox. “Ils ont des conseillers municipaux ou régionaux en charge de la Famille, ou de la Culture. Dans plusieurs communes, ils ont commencé à censurer des œuvres en raison d’un contenu non conforme à leur vision de la famille et de l’amour.” Plusieurs programmations culturelles ont déjà été modifiées dans des mairies où Vox gère la culture. Le film Buzz l’éclair, qui montre un baiser entre deux femmes, en a notamment fait les frais, dans la petite commune de Santa Cruz de Bezana, au Nord de l’Espagne.

“Au début, je croyais que ça n’irait pas plus loin que de retirer un drapeau. Les œuvres censurées me font penser qu’en fait, ils peuvent aller beaucoup plus loin”, admet Diego, qui écrit lui-même des pièces de théâtre sur des sujets de société actuels.

Il est inquiet pour les élections générales du 23 juillet. Vox a de vraies chances d’entrer au gouvernement national. La plupart des sondages donnent la victoire à la droite classique, mais indiquent tous qu’elle aurait besoin de l’extrême droite pour gouverner. Or c’est précisément ce qu’il s’est passé dans les mairies et régions où Vox mène sa croisade contre l’arc-en-ciel. “S’ils essayent de faire reculer nos droits, nous ne nous laisserons pas faire”, conclut Diego.