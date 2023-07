Les vacances gâchées d’Olaf Scholz

Les vacances parlementaires débutent ce samedi en Allemagne. Mais pour le gouvernement d’Olaf Scholz, ces congés n’ont pas le goût du soulagement attendu. À l’origine, le chancelier social-démocrate et ses partenaires écologistes (Alliance 90/Les Verts) et libéraux (FDP) pensaient partir en vacances l’esprit léger, après avoir présenté, avec plusieurs mois de retard, le budget 2024 et après avoir fait passer leur très controversée loi sur le chauffage. Ce vendredi 7 juillet, lors de la dernière session parlementaire, le Bundestag aurait en effet dû approuver ce texte et clore l’un des chapitres les plus difficiles de cette législature. La proposition du ministre écologiste, Robert Habeck, d’interdire toute nouvelle installation de chaudière à gaz dès janvier prochain a en effet non seulement divisé la population mais aussi suscité un tollé dans l’opposition et auprès des partenaires du FDP.