Suspense pour la Suède : la Turquie dira-t-elle “oui” à son entrée dans l’Otan ?

Le submersible s’est avéré être un U137 de la marine soviétique qui s’était égaré la veille dans l’archipel de Bleckinge dans la Baltique, de l’autre côté de l’URSS.

Cet incident en pleine Guerre froide a provoqué une onde de choc dans le royaume scandinave, très attaché à sa neutralité depuis 1814. Erreur de navigation selon le Kremlin, espionnage croit la Suède hantée par la perspective d’invasion de son voisin. D’autant que les incursions de sous-marins russes se sont multipliées ensuite dans les eaux suédoises.

La chasse aux sous-marins, parfois fantômes, a ainsi été intense jusqu’à l’éclatement de l’Union soviétique en 1991, mais s’est néanmoins poursuivie jusqu’en 2014, date de l’invasion de la Crimée par les troupes russes.

Méfiante à l’égard de l’URSS depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Suède avait alors entamé dans le plus grand secret, une coopération militaire avec les États-Unis pour assurer sa sécurité en cas de conflit. Ainsi en 1952, les deux pays se sont-ils lancés dans un programme commun de surveillance électromagnétique, découvert par l’URSS, qui abattra un DC-3 suédois en mission de surveillance au-dessus de la Baltique pour le compte des États-Unis et de l’Otan.

Cette coopération constitua un premier pas vers le rapprochement avec l’Alliance atlantique, créée en 1949, mais que Stockholm refusera néanmoins de rejoindre, en dépit de ses relations privilégiées avec Washington, convaincue de son statut protecteur de pays non aligné.

À lire aussi

Le tournant de l’invasion de la Crimée

Néanmoins, le royaume scandinave a été l’un des premiers à rallier le programme de Partenariat pour la paix de l’Alliance atlantique en 1994, participant à plusieurs exercices de l’Otan, y compris sur son sol. Il autorisera également les Américains à utiliser ses bases, suscitant l’ire de la Russie, dont les avions ont violé à plusieurs reprises l’espace aérien suédois. En 2014, l’invasion de la Crimée a été un coup de semonce qui a marqué un tournant dans la politique de défense et de sécurité du royaume.

Ainsi, après des années de vaches maigres pour le budget de la Défense, à la fin de la Guerre froide, et en l’absence de menaces évidentes pour sa sécurité, les autorités suédoises ont-elles entamé un réarmement en force du pays, réintroduisant au passage le service militaire en 2017.

Les dépenses militaires devraient croître de 85 % entre 2014 et 2025, dont 40 % prévus de 2021 à 2025, "soit la plus forte augmentation, en pourcentage, depuis les années 50", selon l'ex-ministre de la Défense Peter Hultqvist.

L'annexion de la Crimée a ainsi changé la donne, selon l'ex-ministre des Affaires étrangères Margot Wallström, dont le parti social-démocrate était jusque-là opposé à l'adhésion à l'Otan. "La Russie devient de plus en plus agressive et autoritaire. Et les actions de Poutine contre l'Ukraine sont très inquiétantes", constatait-elle à l'époque, estimant que "le renforcement militaire en Russie constitue une menace pour tous les pays de la région".

Consciente du danger devant ses portes (l’enclave russe de Kaliningrad est à 250 km de ses côtes), la Suède a, depuis, pris la route vers l’Alliance atlantique. Ainsi en 2016, le Parlement a adopté un projet de mémorandum d’entente avec l’Otan selon lequel la Suède sera en mesure de fournir un soutien efficace aux activités militaires menées sur son territoire dans le cadre d’exercices, de crises ou d’opérations militaires.

Le retournement de l’opinion

L’opinion suédoise, qui était jusqu’en 2014 majoritairement opposée à l’entrée dans l’Otan, a changé progressivement d’attitude. Les camps du oui et du non étaient devenus quasiment à égalité, selon les sondages.

Mais "l'invasion armée non provoquée, indéfendable et illégale de la Russie en Ukraine", le 24 février 2022, selon les mots l'ancienne cheffe de gouvernement suédois Magdalena Andersson, a provoqué une grande peur dans la population. Pour la première fois, le nombre de partisans d'une adhésion à l'Otan a bondi de neuf points pour atteindre un record absolu de 51 %, tandis que ceux qui y sont opposés tombaient à 27 %, une chute de dix points, selon un sondage de l'institut Demoskop publié le 4 mars 2022. Un ralliement qui a atteint un nouveau record le 25 janvier 2023 selon une enquête de Novus avec 63 % de "Ja" à l'Otan et 22 % "Nej".

"Il n'y a jamais eu autant de soutien pour l'adhésion de la Suède à l'Otan", selon Mats Knutson, commentateur de politique intérieure de la télévision SVT. "L'anxiété que l'attaque russe a créée dans la population suédoise en 2022 n'a pas diminué un an après mais s'est plutôt intensifiée", note-t-il.

Évoquant l’action gouvernementale pour répondre aux exigences de la Turquie qui bloque l’adhésion suédoise, 42 % des personnes interrogées pensent que le gouvernement de centre-droit est allé trop loin pour satisfaire les Turcs, tandis que 30 % estiment qu’il en a fait assez, et 6 % seulement souhaitent qu’il fasse plus d’efforts pour convaincre Ankara.