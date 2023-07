Après les émeutes, les réseaux sociaux sont dans le viseur d'Emmanuel Macron: "Un dangereux précédent sur le plan démocratique"

"Une contradiction flagrante"

Pour Audrey Adam, avocate spécialiste du droit des médias, ces propositions visant à limiter l’utilisation des réseaux sociaux sont inappropriées face à la colère des émeutiers. “Cela constituerait un dangereux précédent sur le plan démocratique. Même si cette colère s’exprime de manière débordante, elle a un fond de légitimité.” Si le scénario d’une coupure totale semble pour l’instant exclu, celui-ci reste techniquement possible – les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) peuvent par exemple couper l’accès à une plateforme en intervenant sur son serveur DNS (système de nom de domaine). Mais la légalité d’une telle mesure pose question. “Le blocage, même temporaire, d’un réseau social n’est pas explicitement prévu par le droit français actuel”, explique l’avocate. “Cela entrerait en contradiction flagrante avec le droit à la liberté d’expression, garanti par la Constitution française et protégé par la Convention européenne des droits de l’homme”.

Après la mort de Nahel M., tué par un policier à Nanterre le 27 juin, la majorité des tendances ou mots-clés suggérés par les algorithmes des plateformes renvoyaient vers des vidéos de dégradations ou d’affrontements avec les forces de l’ordre. “Le problème, c’est que c’est devenu viral”, lâche Fabrice Zerah, entrepreneur et fondateur d’Ubi Solutions. Snapchat, avec sa carte interactive qui indique en temps réel la position de ses amis et les endroits les plus fréquentés par les utilisateurs, et TikTok, avec son puissant algorithme, sont particulièrement pointés du doigt par le gouvernement.

“Si les réseaux sociaux ont pu amplifier les émeutes en favorisant compétition et surenchère, il ne faut pas confondre la cause et les faits”, rappelle Xavier Degraux, consultant et formateur en réseaux sociaux. “Ils ne sont pas à l’origine des émeutes. Les réseaux sociaux n’ont pas créé ce qu’il s’est passé en France. Les accuser d’être responsables des violences est une façon d’éviter le débat, de dépolitiser les émeutes”, analyse-t-il.

Les règles du jeu d'abord

Jeudi dernier, la commission d’enquête du Sénat – chargée d’étudier le fonctionnement et la “stratégie d’influence” de TikTok – a rendu son rapport, après quatre mois de travaux et d’auditions. Ses conclusions vis-à-vis du réseau social, qui compte quelque 150 millions d’utilisateurs européens (dont plus de 22 millions d'usagers français), sont particulièrement critiques. Les sénateurs ont appelé à la suspension de TikTok en France si celui-ci n’apporte pas suffisamment de garanties avant le 1ᵉʳ janvier 2024. L’application inquiète en raison de sa politique de modération jugée trop laxiste, notamment sur la désinformation, ses “liens persistants avec la Chine” et son caractère “très addictif”. Selon Qustodio, une société active dans le contrôle parental, les 4-18 ans passent en moyenne 1h47 par jour sur TikTok. “Il faut agir vite. On est en train de sacrifier une génération entière !”, assure l’entrepreneur à la tête d’Ubi Solutions.

La commission d’enquête du Sénat – en phase avec les débats quant à la responsabilité supposée des réseaux sociaux dans l’emballement des récentes violences urbaines en France – entend également “tenir (TikTok) pour responsable de son contenu”, en raison de son “rôle actif” sur les vidéos qu’il diffuse, notamment en agissant “de manière ciblée sur le fonctionnement de son algorithme” de recommandation. Le réseau social TikTok a donc six mois pour se mettre en conformité avec le règlement européen sur les services numériques (DSA), qui entrera en vigueur à la fin du mois d’août. S’il estime que “cette directive européenne est fondamentale pour réguler les réseaux sociaux”, Xavier Degraux est convaincu de “la nécessité d’une éducation numérique” autour de leur usage. “Il est essentiel de provoquer une discussion autour de l’impact des réseaux sociaux sur la société et les relations individuelles et d’éduquer parents et enfants”, affirme le spécialiste des réseaux sociaux. “Les plus jeunes doivent connaître les règles du jeu avant de commencer à jouer”.