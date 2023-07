Décryptage: les Pays-Bas replongent (encore) dans l’incertitude politique

Quelles sont les réelles raisons de ce schisme ?

Si le dernier gouvernement a mis plus de 9 mois à voir le jour, les quatre partenaires étaient en désaccord sur plusieurs lois, dont celle sur les demandeurs d’asile. Le VVD (parti de Mark Rutte) et le CDA (chrétiens-démocrates) désiraient une nouvelle loi sur le statut des réfugiés aux Pays-Bas, instaurant un “double statut” : un premier pour les personnes en danger de persécution et un second pour les groupes qui fuient leurs pays en guerre. Ces derniers n’auraient pas les mêmes droits au regroupement familial et auraient eu un temps de séjour écourté. Les deux autres partis de la coalition sortante D66 (libéraux-démocrates) et CDU (union chrétienne) s’y opposaient fermement. Le Premier ministre a évoqué des divergences “inconciliables” lors de la conférence de presse quelques heures après cette décision. Le CDU a souhaité une dissolution du gouvernement, approuvée par tous les autres partis.

À lire aussi

Mark Rutte cherche à récupérer une partie de l’électorat de droite

Les enjeux des prochaines élections sont considérables pour le VVD. Les nouvelles élections prévues pour mi -novembre, à cause des vacances d’été et des trois mois de délais imposés, peuvent changer la donne pour le parti de Mark Rutte. Pour garder la tête du parlement (34 sièges) le Premier ministre sortant, qui mène la barque depuis 2010, devra récupérer des voix pour faire face au nouveau parti agricole, grand vainqueur des sénatoriales de mars, le BoerBurgerBeweging (BBB).

À lire aussi

Pour David Bos, politologue à l’université d’Amsterdam, ce coup de pression soudain et inattendu de la part de Mark Rutte peut être lié “à une volonté de récupérer une partie de l’électorat de droite”. Aux dernières élections parlementaires (2021), la VVD a gagné un siège au parlement mais de nombreux partis ont émergé. “Dont le BBB qui peut apparaître comme une menace pour le VVD” confirme le spécialiste. Un sondage du site le Peil corrobore les dires du politologue, si les élections avaient lieu cet été, le BBB obtiendrait 27 sièges au Parlement, et tous les partis connaîtraient un recul significatif, ce qui laisserait la voie libre au BBB pour obtenir une majorité. “Et en appliquant la menace de cette démission, il montre à ses électeurs qu’il a tout fait pour faire passer cette loi, même dissoudre sa coalition. ”. Et montrer qu’ils ne sont pas nombreux à avoir les mêmes opinions sur les demandeurs d’asile. “Le Premier Ministre sortant voulait peut-être aussi forcer Caroline van der Plas, la cheffe du BBB, à se prononcer sur la question des migrants et des demandeurs d’asile. En faisant tout un tintamarre autour de cette proposition de loi, il lance le sujet dans l’espace public et force les autres partis à se prononcer”.

Quel avenir pour le Premier ministre au long cours ?

Si le débat sur les demandeurs d’asile interpelle, la question sur toutes les lèvres des Néerlandais depuis vendredi est : “Quel avenir pour Mark Rutte ? ”.

Le pays a déjà connu sept démissions de gouvernements depuis 2002. Et le Premier ministre sortant pourrait vouloir une réelle porte de sortie à sa carrière politique. “Son coup de pression mercredi 5 juillet était surprenant, il veut peut-être en profiter pour mettre un terme à son statut de chef du VVD, et par la même occasion effectuer un changement de carrière”, analyse David Bos.

D’autant plus que si le BBB sort grand vainqueur de ces prochaines élections parlementaires, cela révélerait un vrai changement de mentalités aux Pays-Bas et témoignerait d’un ras-le-bol de la population à l’égard des partis actuels. Imagine-t-on sa cheffe de file, Caroline van der Plas au poste de Premier ministre ? On est encore loin d’un tel scénario, mais ce serait une double première pour les Néerlandais qui verraient une femme, passionnée d’élevage porcin, emmenant un nouveau parti, accéder à la tête du gouvernement.

À lire aussi