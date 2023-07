”J’ai juste fait mon devoir” : la femme à l’origine de la vidéo montrant Nahel se faire abattre par un policier se confie

Rapidement, des images montrant la gravité des faits circulent sur les réseaux sociaux et mettent le feu aux poudres. Dans un climat délétère, des émeutes éclatent aux quatre coins de la France et de nombreuses voix s’élèvent en réaction à cette bavure policière.

Ce dimanche, BFMTV a pu obtenir l’interview de la personne à l’origine de la vidéo. Elle affirme avoir agi comme n’importe quel citoyen et confie “entendre la colère des Français”.

Le matin du drame, la jeune femme se trouve sur son lieu de travail. L’une de ses collègues lui rapporte avoir été témoin d’un incident choquant et lui montre l’accablante vidéo, que la jeune femme décidera de diffuser. ”Je me sentais assez gênée de devoir aller au commissariat avec cette vidéo. Je sais que des policiers font bien leur travail, mais quand on voit ça et qu’on connaît la première version qui a été donnée et qui n’était pas le reflet de ce qu’on voyait dans la vidéo, je pense que j’ai bien fait de la poster”, raconte-t-elle. “Je peux entendre la colère des Français. S’il n’y avait pas eu la vidéo, quelle aurait été la suite ?”

En premier lieu, du côté de la police, on s’est en effet d’abord défendu en affirmant que Nahel avait voulu foncer sur le policier, ce qui l’avait forcé à faire feu. Une version qu’a voulu démentir la jeune femme.

”Je ne suis pas quelqu’un qui souhaite la lumière. Je pense juste avoir fait mon devoir. Je ne pouvais pas faire comme si rien ne s’était passé”, souligne-t-elle.

À ce jour, sa collègue et elle n’ont pas encore été auditionnées dans le cadre de l’enquête en cours.