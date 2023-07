"J’étais belle, j’entendais les murmures d’admiration des hommes”: comment Clémentine Delait est devenue la plus célèbre des femmes à barbe

Clémentine Clattaux naît le 5 mars 1865 de parents agriculteurs, dans un petit village des Vosges (Chaumousey), près d’Épinal. C’est un beau bébé, déjà robuste. La fillette passe une enfance rude et laborieuse à la ferme, ordinaire des campagnes d’autrefois. C’est à l’adolescence que sa vie commence à prendre un tournant.

Un matin, en jetant un bref coup d’œil à son aspect dans le miroir, Clémentine remarque soudain un fin duvet au-dessus de sa lèvre supérieure. Y faisant fi, elle laisse ces légers poils se transformer en une moustache fournie, que la jeune fille arbore, assurée.” Comment ma barbe a poussé, je l’ignore. Mais à 18 ans, ma lèvre supérieure s’agrémentait déjà d’un duvet prometteur qui soulignait agréablement mon teint de brune”, écrira-t-elle dans ses mémoires, découvertes en 2005 dans une brocante d’Épinal, consignées dans un petit cahier d’écolier. À cette époque, elle rase tout de même les poils qui se sont propagés sur son menton, par coquetterie.

Ce qui n’est pas pour déplaire. À 20 ans, la jeune femme tape dans l’œil de Joseph Delait, le boulanger de Thaon-les-Vosges, un village voisin. Les jeunes gens se marient en 1885, Clémentine Clattaux devient Delait et s’installe avec son époux. Quelques années plus tard, la boulangerie devient en même temps un café, géré avec poigne par une Clémentine au caractère bien trempé. Avec sa moustache et sa stature imposante, elle n’a aucun mal à se faire respecter, n’hésitant pas à empoigner les clients trop éméchés pour les jeter hors du café, dans la fontaine. Le bistrot connaît un franc succès : Thaonnais ou gens de passage, beaucoup s’y rendent pour observer la tenancière à moustache, n’en déplaise à Clémentine.

Le pari qui changea tout

Un jour de mai 1901, Clémentine et Joseph se rendent à la foire de Nancy. En déambulant parmi les stands de forains, ils se font alpaguer par un bonimenteur qui les invite à voir un freak show. Pour 15 centimes, Clémentine assiste à l’exhibition d’une femme à barbe et… quelle ne fut pas sa déception.

“Qu’est-ce que c’est que ces femmes qui ont 3 poils !”, maugrée-t-elle. De retour dans son café de Thaon-les-Vosges, elle raconte haut et fort que la barbe de cette malheureuse est ridicule comparée à la sienne. Un client accoudé au bar la met alors au défi : “500 francs si tu te laisses pousser la barbe”. Pari accepté et tenu ! Au bout de 15 jours, les joues de Clémentine se recouvrent d’une impressionnante toison, qu’elle ne rasera plus jamais. Telle est désormais sa signature, une longue barbe frisée séparée en deux panaches. Elle ne verra jamais la couleur des 500 francs mais y gagnera bien plus.

“Ma jolie barbe en éventail de 35 cm de longueur aurait pu en avoir le double, mais je la taillais, en coquette que j’étais. Avec ma stature puissante, je pesais presque 100 kilos”, écrit-elle.

Clémentine Delait, femme à barbe ©Wikimedia commons

Business woman et influenceuse avant l’heure

Clémentine a du succès, son café également. Les gens s’y pressent pour l’admirer. La patronne a le sens des affaires et décide d’en tirer profit. Elle prend la pose devant l’objectif d’un photographe et met en vente toute une série de cartes postales à son effigie. Clémentine avec un chien, à bicyclette, devant un aéroplane, en calèche, dans son jardin… Il y en aura près d’une centaine.

Clémentine Delait dans son salon (carte postale). ©wikimedia commons

Clémentine Delait devant un aéroplane (carte postale) ©wikimedia commons

Son bistrot est rapidement renommé “Le café de la femme à barbe”. Elle y dédicace et cachette ses cartes postales, afin d’éviter les contrefaçons. Clémentine devient une vedette locale et continue d’entretenir son apparence. “Elle se faisait tailler la barbe tous les mois à peu près, et je passais un petit fer à friser sur sa moustache”, racontera quelques années plus tard son coiffeur.

En 1904, elle obtient une permission de travestissement pour pouvoir porter des costumes d’homme – nécessaire à l’époque pour les femmes qui n’ont pas le droit de porter le pantalon. Mais très coquette, Clémentine revêt aussi de belles robes, aimant jouer sur la confusion des genres.

Carte postale : Clémentine Delait / femme à barbe en costume ©Wikimedia commons

La plus célèbre de ses cartes est celle de la cage aux lions. En 1903, Clémentine est invitée par le patron du cirque Camillius, de passage à Épinal, à faire signer ses cartes postales dans une cage aux lions. Une tribune pour Clémentine, un spectacle prometteur pour le circassien à une époque où les freak shows sont légions.

La foule est au rendez-vous : près de 30.000 personnes se rendent à Épinal ce jour-là. Malgré son appréhension face au “regard de feu des fauves”, elle entre dans la cage. Le dompteur lui tend une coupe de champagne. La scène est immortalisée. Ça fera la Une du Petit journal (quotidien parisien).

“Il ne me vint pas même à l’idée qu’à ce moment-là je ne pouvais être qu’une femme curieuse, exhibée par un Barnum. J’étais beaucoup plus et beaucoup mieux. Beaucoup mieux, certes, qu'un ministre, beaucoup mieux qu'un roi. […] J’étais belle, j’entendais les murmures d’admiration des hommes”, se souvient-elle. Libre et émancipée, Clémentine gardera toujours la maîtrise de son image, de sorte qu’elle soit toujours admirée et non exhibée.

Clémentine Delait dans la cage aux lions ©wikimedia commons

De l’argent gagné de ce business, elle en fait profiter son époux. Joseph souffre de rhumatisme, ce qui l’empêche de travailler aisément. Elle lui achète un poney, pour qu’il puisse plus facilement se déplacer, et même un jardin. “Il me plaisait d’agrémenter notre vie commune grâce à ma barbe”, consigne-t-elle.

Une notoriété internationale

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Clémentine s’engage dans la Croix-Rouge et devient l’égérie des Poilus. Sa notoriété s’étend alors au-delà des Vosges.

À la sortie de la guerre, le couple Delait adopte une petite orpheline de 5 ans, Fernande. La santé de plus en plus fragile de Joseph contraint la famille à quitter Thaon-les-Vosges pour Plombières, ville thermale où le malade peut suivre une cure. Le “café de la femme à barbe” est vendu et Clémentine ouvre alors une mercerie. Là encore, porté par l’image de la femme à barbe, c’est un carton. À cette période, le célèbre directeur de cirque Phineas Taylor Barnum, adepte des freak shows, lui propose un juteux contrat afin d’intégrer sa troupe aux États-Unis. Elle décline, préférant rester auprès de son mari. Les soins n’y feront rien, Joseph meurt en 1928.

Veuve, Clémentine s’envole pour répondre aux désirs de sa fille de découvrir le monde. D’abord à Paris, elle y accepte un contrat au Luna park pour une saison et se produit au pavillon des phénomènes, aux côtés d’une femme unijambiste. Elle poursuit ensuite son périple jusqu’en Angleterre, où elle se produit au Crystal Palace de Londres. Sur son passage, elle rencontre les plus illustres spectateurs, dont le prince de Galles, le roi d’Espagne ou le roi d’Égypte.

”Aujourd’hui ma situation est très modeste mais ma vie a été sans reproches. J’ai l’estime de tous mes compatriotes, de nombreuses sympathies, cela suffit à mon ambition. […] Si depuis deux ans, j’ai accepté quelques engagements, c’est que j’ai à mes côtés une enfant chérie, ma petite Fernande, qui haït la solitude […] Je prends plaisir à sortir avec elle, elle peut m’accompagner dans mes exhibitions et les voyages que nous faisons lui apportent une saine et intéressante distraction. C’est surtout pour elle que je me sens capable d’aller au bout du monde.”

L’âge avançant, les premiers poils blancs apparaissant dans sa barbe, Clémentine décide de retourner au pays. Elle rouvre un bar et meurt dans sa commune à l’âge de 74 ans, où elle sera enterrée. “Mon vieux Saint-Pierre, je parie 500 francs qu’il n’y a pas une barbe aussi belle que la mienne dans ton paradis”, plaisante-t-elle dans ses mémoires.