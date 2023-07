Le pape va créer 21 nouveaux cardinaux fin septembre

Ce consistoire (une assemblée de cardinaux) sera le neuvième pour la création des cardinaux sous le pape François, qui est dans la dixième année de sa papauté. Ses choix sont surveillés de près comme une indication de l'orientation future de l'Eglise catholique et de ses priorités pour ses 1,3 milliard de fidèles.

Les cardinaux de moins de 80 ans vont participer au vote pour désigner le successeur de François.

Depuis qu'il est devenu pape, François a cherché à promouvoir le clergé de pays en développement et éloignés de Rome aux plus hauts rangs de l'Eglise, dans le cadre de sa philosophie générale de diversité et d'inclusion.

Les noms que François a annoncés dimanche incluent ainsi de nombreux membres du clergé en Amérique latine, Afrique et Asie. Parmi les archevêques à devenir cardinaux figurent ceux de Juba, au Soudan du Sud, du Cap, en Afrique du Sud, et de Tabora, en Tanzanie. La liste comprend également des évêques de Penang, de Malaisie et de Hong Kong.

Seront également cardinaux l'Italien Claudio Gugerotti, actuellement préfet du Dicastère des Eglises orientales, et l'Argentin Victor Manuel Fernandez, que François a choisi en juillet pour diriger le puissant Dicastère pour la Doctrine de la Foi. Les dicastères sont en quelque sorte les ministères du Vatican.

L'archevêque émérite de Cumana, au Venezuela, et un prêtre capucin de Buenos Aires sont également inclus dans cette liste.

Le dernier consistoire s'est tenu en août 2022, lorsque François a intronisé 20 nouveaux cardinaux.

Au cours du consistoire tenu l'année dernière, François avait choisi environ 90 des 132 cardinaux éligibles pour élire un nouveau pape, soit environ les deux tiers du total.

Les cardinaux, qui portent la soutane rouge, sont les principaux conseillers et administrateurs du pape.