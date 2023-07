"Plus forts ensemble" : le président polonais en Ukraine avant le sommet de l'Otan

"Nous sommes plus forts ensemble", a déclaré le président polonais Andrzej Duda sur les réseaux sociaux, alors qu'il se trouvait dans la ville de Loutsk (ouest) avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. "L'Ukraine et la Pologne sont ensemble, unies dans la lutte contre un ennemi commun", a de son côté indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak.

Varsovie est l'un des principaux soutiens de Kiev au sein de l'Otan et espère, tout comme M. Zelensky qui revient d'une tournée en Europe de l'Est et en Turquie, rallier les alliés autour de la candidature de l'Ukraine.

Kiev doit recevoir lors de ce sommet à Vilnius les 11 et 12 juillet des "garanties de sécurité" de la part des Occidentaux, mais sans calendrier précis pour le processus d'adhésion.

Washington a affirmé que l'Ukraine avait encore "de nombreuses étapes à franchir" et ne bénéficierait pas d'un "traitement de faveur". Le chef de l'Alliance Jens Stoltenberg a estimé qu'une adhésion ne serait envisageable qu'après la guerre.