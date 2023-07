En annonçant son prochain retrait de la vie politique, Mark Rutte a pris tout le monde par surprise

À lire aussi

À la sortie de sa conférence de presse, ce lundi matin, les membres du Parlement ne dissimulent pas leur surprise. Mark Rutte n’allait pas rester éternellement à la tête du gouvernement, mais rien ne présageait d’un départ imminent. Pour certains observateurs, son départ exprime une volonté de rester dans les mémoires comme un grand chef du gouvernement. “Le VVD n’est pas si mal placé dans les sondages, mais il perd en popularité” , analyse le politologue David Bos. “Quitter le navire aujourd’hui lui assure un départ sous les ovations”.

La suite des évènements donne raison à M. Bos. Le vote de motion de censure que réclamait l’opposition de gauche a été annulé juste après la conférence de presse de Mark Rutte. Il occupera le poste de Premier ministre en affaires courantes jusqu’à la formation du prochain gouvernement, après les élections prévues pour mi-novembre.

Le respect de ses pairs et des interrogations

Sa volonté de se retirer de la vie politique est saluée par ses collègues, même à l’opposition. Le leader de GroenLinks (les Verts) Jesse Klaver, qui avait déposé la motion de censure, confie à la sortie de la conférence avoir “beaucoup de respect pour l’étape [que Mark Rutte] franchit maintenant et grâce à cela, nous lui faisons confiance pour diriger le gouvernement pendant la période de transition”. Caroline van der Plas, cheffe du mouvement agricole citoyen (BBB) acquiesce : “C’est une décision très judicieuse” même si elle juge que “c’est un travailleur acharné qui n’a pas toujours bien fait les choses”.

Si les critiques et compliments ne cessent de tomber au fur et à mesure de la journée, plusieurs détails interpellent. La crise qu’a essuyée le gouvernement depuis mercredi dernier ne serait-elle qu’un prétexte à sa retraite ? C’est en tout cas ce que pense Attje Kuiken, chef de file du parti travailliste (PvdA). Selon lui, les débats lancés autour du statut des demandeurs d’asile n’avaient qu’un but : préparer la sortie du Premier ministre.

Professeur d’histoire ? Secrétaire général de l’Otan ?

Pour d’autres comme Henk Vermeer, secrétaire officiel du BBB, ce départ n’est qu’une suite logique des élections provinciales de mars 2021 qui avait vu son nouveau parti agricole et contestataire faire une entrée fracassante au Sénat. Interrogé à ce propos, il estime que “les gens sont à la recherche de quelque chose de nouveau, de plus de pragmatisme et plus d’attention aux banlieues et à la campagne”. Mark Rutte aurait flairé le moment opportun pour s’en aller. Ce que confirme David Bos : “Il est plus intelligent de partir plutôt que de se faire virer”.

Quelle sera la suite pour Mark Rutte ? Considéré comme chef de file des pays européens dits “frugaux”, très attachés à la rigueur budgétaire, le libéral pur et dur se rêvait pianiste virtuose ou professeur d’histoire sur les bancs de l’université. Épris de politique, il devient le président de la section jeunesse du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), le JOVD, de 1988 à 1991. Sa carrière démarre réellement en 2002, après un bref passage en tant que directeur des ressources humaines chez Unilever. Mark Rutte commence en tant que secrétaire d’État aux affaires sociales, puis prend la tête de liste du parti libéral en vue des élections législatives de 2006, après une victoire contre Rita Verdonk.

S’il ne réussit pas à devenir chef du gouvernement lors de celles-ci, il y parvient quatre ans plus tard. Mark Rutte aura dirigé quatre coalitions, s’alliant à des partis politiques très différents. En 2010, il étonne et forme un gouvernement minoritaire avec les chrétiens-démocrates (CDA), qui s’assure le soutien parlementaire du PVV (extrême droite) et tient un discours envers l’Union européenne un discours teinté d’euroscepticisme. En 2012, changement de cap, il s’allie avec le PvdA (parti travailliste) et adopte un discours plus conciliant avec l’Union européenne. Aujourd’hui la coalition sortante est composée du VVD, du CDA, des D66 (libéraux-démocrates) et de l’Union chrétienne.

Un homme capable de tant de flexibilité avec la plus longue carrière de Premier ministre néerlandais à son actif, serait-il voué à être professeur d’histoire ? Pour David Bos, la réponse est négative : “Je savais qu’il voulait quitter son poste de Premier ministre depuis les dernières élections. À mon avis, il rêve à autre chose, comme le poste secrétaire général de l’Otan, qui sera disponible en octobre 2024”. Celui de président du Conseil européen sera laissé vacant fin de l’année prochaine par Charles Michel. Mark Rutte n’a rien révélé quant à d’éventuelles ambitions internationales. Même s’il a précisé ne pas vouloir prendre la tête de l’Alliance atlantique – en même temps, personne ne se déclare jamais candidat à ce genre de fonction.

Une chose est sûre, la porte s’ouvre à une nouvelle ère politique aux Pays-Bas, remplie d’incertitudes. Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le VVD qui doit remplacer en urgence sa figure de proue, pourrait perdre les commandes de la vie politique et devoir faire face à de nouveaux partis émergents (comme le BBB ou le très droitier JA21). La campagne électorale risque d’être mouvementée et les analystes n’y voient absolument pas clair pour anticiper le réel résultat des élections.

En tout cas, le BBB se tient prêt à faire campagne et Henk Vermeer confesse à La Libre leur ressenti face à ces nouvelles élections : “Pour nous tout est possible”, même obtenir une majorité relative au parlement.