La Turquie donne son feu vert à l’adhésion de la Suède à l’Otan, après avoir joué avec les nerfs des Alliés jusqu'à la dernière minute

Un succès qui était loin d'être garanti, quelques heures plus tôt. Lundi dans la journée Recep Tayyip Erdogan avait jeté un froid sur les perspectives d'un règlement rapide de ce dossier, en posant une condition de dernière minute pour le moins étonnante. "Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et, ensuite, nous ouvrirons la voie à la Suède", avait lancé l'homme fort d'Ankara, avant d'arriver dans la capitale lituanienne en fin d'après-midi, pour une rencontre avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, en présence du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

Cette demande turque, encore jamais formulée par M. Erdogan, a laissé les Alliés quelque peu ébahis. Certes, la Turquie est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis 1987, mais ce processus est aujourd'hui complètement à l'arrêt, vu l'absence d'ambition turque et la dérive autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. Un chemin qui éloigne plus qu'il ne rapproche Ankara de l'UE et de ses valeurs. Et quoi qu'il en soit, l'Union européenne et l'Otan sont deux institutions distinctes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a précisé lundi que les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE n'étaient "pas un sujet lié" à l'entrée de la Suède dans l'Otan. Même message du côté de la Commission européenne. "Nous ne pensons pas que cela doit faire obstacle à une adhésion de la Suède à l'Otan", a également déclaré le porte-parole du département d'État.

Tout en disant "soutenir les ambitions de la Turquie de devenir membre de l'Union européenne", Jens Stoltenberg a rappelé que cela ne faisait (forcément) pas partie de l'accord trilatéral, convenu en juillet 2022, entre Ankara, Stockholm et Helsinki. La Finlande avait depuis obtenu le feu vert turc et rejoint l'Alliance, mais pas la Suède. Celle-ci restait donc toujours tributaire des demandes et des humeurs de Recep Tayyip Erdogan.

Un dernier coup de poker

Comment expliquer cette dernière sortie du président turc? Certains craignaient qu'elle n'ouvre une nouvelle saga, marquée cette fois par des demandes surréalistes de M. Erdogan, qui mettrait ainsi à mal le processus d'élargissement de l'Otan et donc son unité, à un moment clé de l'histoire. In fine, cela aura été un dernier épisode du show Erdogan - c'était d'ailleurs la version privilégiée par Olaf Scholz et Jens Stoltenberg, qui se montraient toujours optimistes lundi quant à une issue favorable des négociations. Ankara aura tenu en haleine l'Otan et la Suède, tout en obtenant in extremis aussi un signal positif de la part de l'UE. A l'issue d'une rencontre lundi, le président turc et le président du Conseil européen Charles Michel ont en effet convenu de "redynamiser" les relations entre l'Union et la Turquie.