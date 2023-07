Premier ministre insubmersible depuis 2010, Mark Rutte décide de quitter le navire

À lire aussi

Une telle longévité à la tête d’un gouvernement est rare, dans l’Union européenne : seul le Hongrois Viktor Orban était (revenu) au pouvoir, depuis cinq mois, quand Mark Rutte a pris la tête de son premier exécutif. Elle étonne d’autant plus que le paysage politique néerlandais ne distingue pas par sa stabilité. Mark Rutte lui-même a été donné plusieurs fois donné pour mort politiquement. Il est cependant toujours parvenu à retourner la situation à son avantage ou, du moins, à limiter les dégâts, ce qui lui a valu les surnoms évocateurs de “Teflon Mark”, sur lequel rien n’attache, et de “Houdini” pour sa capacité à toujours se sortir du pétrin.

Retour sur quelques moments phares de ses quatre mandats.

Le Premier ministre Mark Rutte était connu pour se déplacer à vélo. ©ANP

Premier chef de gouvernement libéral depuis 1918

L’heure de gloire politique de Mark Rutte sonne en juin 2010. À la tête du Volkspartij voor vrijheid en democratie (VVD Parti populaire la liberté et la démocratie) depuis le printemps 2006, il remporte les élections avec 20,4 % des voix et 31 représentants sur 150 à la Chambre basse, soit un siège d’avance sur les travaillistes du PvdA.

Pour devenir, à 43 ans, le Premier ministre libéral des Pays-Bas depuis 1918, l’ancien cadre d’Unilever, prend le pari de mettre en place, en octobre 2010, une coalition minoritaire avec l’Appel chrétien-démocrate (CDA), soutenue de l’extérieur par le parti populiste, xénophobe, islamophobe et eurosceptique PVV de Geert Wilders. L’expérience tourne court : en avril 2012, le PVV retire son appui parlementaire à la coalition gouvernementale en raison d’un différend sur la politique budgétaire.

Aux élections anticipées de 2012, c’est à nouveau le VVD qui passe la ligne d’arrivée en tête avec 26,58 % des voix et 41 sièges. Mark Rutte forme une coalition avec le PvdA.

Très marqué par la catastrophe du vol MH17

Le 17 juillet 2014, le vol de la Malaysian Airlines “MH17” reliant Amsterdam à Kuala Lumpur est abattu par un missile alors qu’il survolait la région de Donetsk, dans le Donbass ukrainien, aux mains des séparatistes pro-russes. Il n’y a aucun survivant parmi les 283 passagers et 15 membres d’équipages. On dénombre 193 Néerlandais parmi les victimes.

En annonçant son prochain retrait de la politique, ce 10 juillet, Mark Rutte dira que c’est l’événement qui l’aura le plus marqué. En mai 2018, après que l’enquête internationale a rendu ses conclusions, le Premier ministre néerlandais accusera très directement la Russie de Vladimir Poutine d’être responsable du drame pour avoir fourni des armes aux séparatistes pro-russes. Les Pays-Bas sont aujourd’hui parmi les plus fermes soutiens des Ukrainiens.

FILE - Les débris du vol MH17 de la Malaysian Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, abattu au dessus du Donbass ukrainien par les sépararistes pro-russes. Sur les 283 passagers et 15 membres d'équipage qui ont perdu la vie se trouvaient 193 Néerlandais. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Crise diplomatique avec Ankara

En mars 2017 éclate une crise diplomatique entre La Haye et Ankara, après que les autorités néerlandaises ont refusé à des ministres turcs le droit de faire campagne aux Pays-Bas pour le référendum visant à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, provoquant la fureur de ce dernier.

Mark Rutte garde la tête froide quand le reïs turc dérape en accusant les Pays-Bas d’avoir “massacré 8000 Bosniens à Srebrenica” en 1995 (les Casques bleus néerlandais avaient échoué à empêcher le crime de masse dans l’enclave dont ils avaient la responsabilité), ou qu’il les accuse de se comporter comme des nazis et des fascistes. Mais Mark Rutte ne cède rien face aux menaces de représailles de la Turquie.

Rutte bat Wilders en allant sur son terrain

“Doe normaal, of ga weg”. “Conduisez-vous normalement, ou allez-vous en”. Mark Rutte a choisi un slogan de campagne ambigu qui lui permet sans le dire tout haut d’occuper le terrain “migratoire”, sur lequel prospère son principal rival électoral, le populiste Geert Wilders. Le scrutin de mars 2017, dont l’Union européenne redoutait l’issue, tourne largement à l’avantage du Premier ministre sortant, dont le VVD remporte 31 sièges contre 19 au PVV.

Il faudra cependant plus de sept mois de négociations extrêmement ardues pour que le gouvernement Rutte III. Il est composé du VVD, du CdA, des libéraux-progressistes de D66 et du petit parti protestant Christen-Unie.

Mark Rutte, Premier ministre sortant (à droite) s'apprête à affronter le leader du parti d'extrême droite PVV, Geert Wilders, lors d'un débat télévisé pendant la campagne des législatives de 2017, à l'université de Rotterdam. ©AP

Un Européen de raison

Même s’il n’a jamais remis en cause l’appartenance de son pays à l’Union européenne, Mark Rutte a toujours considéré la relation des Pays-Bas à celle-ci avec un pragmatisme un peu froid. Il est notamment le chef de file du camp des pays “frugaux”, qui veulent restreindre le volume du budget européen.

Il incarne cette posture jusqu’à l’outrance en février 2020, lors du premier sommet européen consacré à l’élaboration du cadre budgétaire 2021-2027 : “J’ai ramené une petite pomme pour passer la nuit. Et la biographie de Frédéric Chopin. Je lirai un peu. Qu’y a-t-il d’autre à faire ?”, ose celui qui a rêvé d’une carrière de pianiste. Comprendre : il n’y a rien à négocier qui ne corresponde pas aux exigences de La Haye.

Quelques mois plus tard, lors du sommet marathon de juin, il s’oppose aussi longtemps qu’il a peut au lancement d’un plan de relance de l’économie européenne paralysée par le Covid-19, financé par des emprunts européens (une horreur du point de vue néerlandais), et partiellement décliné sous forme de subventions (horreur, encore) dont les pays du Sud, plus touchés et plus fragiles, seraient les principaux bénéficiaires (horreur, toujours).

Le leaders du groupe des Frugaux : à gauche le premier ministre néerlandais Mark Rutte et le chancelière autrichien Sebastian Kurz; à droite la Finlandaise Sanna Marin (en bout de table), le Suédois Stefan Lofven et la Danoise Mette Frederiksen. ©Conseil européen

Le scandale des allocations familiales et ses suites

En 2020, le rapport d’une commission parlementaire a révélé qu’entre 2013 et 2019, l’administration fiscale a mis fin aux allocations familiales de près de 20 000 foyers injustement accusés de fraude sur fond de profilage ethnique. La moitié des familles visées a été contrainte de rembourser rétroactivement les allocations perçues sur plusieurs années. Le toeslagenscandal emporte le gouvernement qui, reconnaît Mark Rutte, n’a pas été à la hauteur des événements, alors que l’opposition de gauche radicale et les verts tiraient la sonnette d’alarme depuis 2014.

Malgré cela et malgré les très vives contestations des mesures prises pour contenir la pandémie de Covid-19, le VVD de Mark Rutte remporte largement les élections anticipées de mars 2021. Peu porté sur le conflit, les jugements définitifs et les déclarations à l’emporte-pièce, possède également la faculté de n’apparaître comme un repoussoir aux yeux de personne. À défaut de ne pouvoir plaire à tous, “il est acceptable pour tout le monde”, constatait, à l’époque, le politologue Chris Aalberts.

Le Premier ministre en affaires courantes n’a guère le temps de savourer sa victoire. Preuve photographique à l’appui, Mark Rutte est accusé d’avoir secrètement négocié pour écarter du futur gouvernement Pieter Omtzigt un député chrétien-démocrate très critique de l’action de l’exécutif, qui avait participé à la révélation du scandale des allocations familiales. Le Premier ministre en affaires courantes survit de justesse à une motion de censure en avril.

Il faudra cependant attendre près de 300 jours pour qu’un gouvernement puisse être formé, avec les partis qui composaient Rutte III.

Le Nokiagate

En mai 2022, c’est une autre affaire qui place Mark Rutte sur la sellette. Il est reproché au Premier ministre d’avoir bafoué la loi sur l’archivage des documents officiels en supprimant certains SMS de son vieux Nokia. Lui assure toujours qu’il a “toujours respecté la loi et l’esprit de la loi” et qu’il n’a rien jamais cherché à dissimuler des affaires importantes. La tempête du Nokiagate gronde, mais une fois encore, les gouttes glissent sur “Teflon Mark”.

La démission inattendue

Mark Rutte n’aura pas attendu d’être poussé dehors. Mis sous pression par la montée en puissance du parti agricole et contestataire BBB, ainsi que par son propre parti sur le dossier migratoire, c’est lui-même qui insiste pour fixer un ultimatum aux partis de sa coalition pour trouver sur la réforme de la politique d’asile un accord qui se révélera inatteignable.

Trois jours après la chute de gouvernement, il annonce, contre toute attente, qu’il se retirera de la vie politique, une fois le nouveau gouvernement en place.