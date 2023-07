Un luxueux hôtel de la Côte d'Azur ne cesse de faire scandale: "Ces gens du Qatar sont sans foi ni loi"

«Nous visons une clientèle haut de gamme», croit utile de noter Boris Messmer, l’impeccable directeur, pieds nus dans ses mocassins. Tout a été fignolé, parfaitement marketé, promu dans de luxueux magazines mondialisés, tarifs souvent éludés, ce serait vulgaire à 1 000 euros la chambre de base, jusqu’à 10 000 euros pour les duplex. L’inauguration, en présence d’Albert de Monaco, il y a un an, précéda de nombreuses festivités en marge du grand prix de Formule 1 et du défilé Chanel, les égéries Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Sofia Coppola, Kristen Stewart, entre autres, furent choyées entre le spa et l’espace piscine, orange et bleu ciel, confié au maestro triplement étoilé à New York, Jean-Georges Vongerichten. De la terrasse, entre mer et garrigue, elles ont pu admirer la villa de Coco, celles de Romain Gary et de la chiquissime designeuse des années 30, Eileen Gray. Des influenceuses triées sur le volet assurent continuellement la promo sur Instagram.

«Saga sans fin»

En coulisses, l’ambiance est moins glamour. Le paradis semble maudit depuis que les souverains du Qatar, les Al-Thani, se sont offerts, en 2014, cet hôtel alors baptisé le Vista Palace, avec un vilain V en néon sur le toit et des dettes l’ayant conduit au dépôt de bilan. 30,5 millions d’euros avaient été posés sur la table au tribunal de commerce, après le dépôt des candidatures officielles. Depuis lors, l’établissement de Roquebrune n’en finit pas de faire scandale, avec des procédures en cascade, au tribunal de Nice, à Paris, à Londres et jusqu’à Los Angeles, avec des dizaines d’avocats sur le coup, des dizaines de millions en jeu, comme un condensé de la folie des puissants du monde.

«Cet hôtel, c’est une saga sans fin, un nid à emmerdes», reconnaît un représentant de Dilmon, le family office des Al-Thani, basé près de Hyde Park, à Londres, qui requiert l’anonymat. Les Qatariens, comme toujours, voyaient grand, désireux de créer «l’un des plus beaux palaces du monde», la vitrine azuréenne de leur percée dans l’ultra luxe, plus encore que le Carlton et le Martinez de Cannes, ou le Palais de la Méditerranée de Nice, rachetés au même moment. Ce chantier a duré huit ans, plus de 300 millions d’euros au final, pour tout raser – ou presque – et rebâtir, malgré les recours des riverains et des associations de l’environnement, inquiets des travaux pharaoniques effectués sur ce site fragile, classé en zone rouge en raison des risques sismiques, et théoriquement protégé par le label Natura 2000.

Toutes les oppositions ont été balayées, à part quelques irréductibles. «Les Indiens», comme les appelle Annie Durante, une retraitée de l’Education nationale qui vit avec sa compagne, dans une modeste maison héritée de ses parents, située sous le Maybourne Riviera. Ses actions en justice, menées dès 2015, ont pour la plupart été déboutées, elle n’a pourtant jamais cessé de batailler, contrôler, envoyer des huissiers sur le chantier quand la falaise a été confortée, par 58 tirants de 30 m de profondeur, soit 42 tonnes de béton plantées dans la roche. Des travaux, selon elle, non autorisés dans le permis de construire initial, ce qui l’a conduit à saisir de nouveau le tribunal administratif.

Etrange mansuétude

«Je vois cette monstruosité chaque matin et la nuit, puisqu’il est éclairé en permanence», s’indigne l’octogénaire, en regrettant la défiguration du paysage et la disparition des lucioles. «Même si c’est un pot de fer contre un pot de terre, j’irai jusqu’au bout.» En juillet 2022, une autre plainte pour «construction sans autorisation, construction illégale sur une zone protégée, mise en danger de la vie d’autrui, fausse attestation» a été déposée par une ancienne élue du conseil municipal de Roquebrune, experte-comptable, Marie-Christine Franc de Ferrière. «Tout, depuis le début, est vicié dans ce dossier, détaille-t-elle. On a senti d’emblée que le rouleau compresseur qatarien déroulait son plan, avec l’accord total de la mairie.» Selon elle, d’étranges dérogations ont été accordées sur ce site censé préserver la faune et la flore, qui a été candidat pour figurer au patrimoine mondial de l’Unesco. Le plan local d’urbanisme (PLU) a été modifié malgré les risques d’éboulement, les permis de construire ont été régularisés a posteriori… «Il est temps, dit-elle, que le procureur de Nice fasse son travail.»

Message entendu : Libération révèle qu’une enquête préliminaire a été ouverte le 2 août 2022. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a alors été priée d’effectuer un contrôle au Maybourne, réalisé fin novembre. Il a été relevé «des travaux en infraction aux dispositions du code de l’urbanisme», a écrit le préfet des Alpes-Maritimes dans une lettre datée du 30 janvier. Des poursuites pénales devraient logiquement suivre, avec des interrogations sur l’étrange mansuétude des autorités locales pour le palace des Al-Thani.

Leurs représentants sont sur les dents, d’autant qu’un autre acteur du dossier, très puissant, les menace. Il fut l’allié des souverains qatariens, celui qui permit l’ouverture du Maybourne Riviera, avant d’être brutalement congédié. Son nom fige le sourire du directeur de l’hôtel, et celui de sa communicante, soudain gênée : «Désolée, on ne parle plus de lui !» Il s’agit de Patrick McKillen, 68 ans, fils d’un garagiste de Belfast devenu milliardaire, fortune faite dans l’immobilier à Londres, puis en Californie, en Argentine, au Vietnam, en France, avec notamment un immeuble place Vendôme et son célèbre château La Coste, cet hôtel muséal racheté au cœur du Luberon, qui attire chaque année 250 000 visiteurs et lui vaut le titre de chevalier des Arts et des Lettres. C’est un esthète, collectionneur, proche de nombreux créateurs, Jean Nouvel, Damien Hirst, intime des musiciens de U2.

«Ils sont sans foi ni loi»

Le Nord-Irlandais nous reçoit le 21 juin dans les bureaux londoniens de Freshfields, où officient ses avocats, au cœur de la City. «Paddy», s’avance-t-il, gentleman, poignée de main sobre, lèvres pincées. Son combat contre la famille Al-Thani n’a jamais été raconté dans la presse française. «Parler me coûte», lâche-t-il, l’œil gris acier, presque humide. Puis voix guerrière, d’un trait oxfordien : «Vous comprenez, je n’ai jamais ainsi été floué, humilié, traité comme un vaurien. Ces gens du Qatar sont sans foi ni loi. Ils nous méprisent. Je suis le premier à oser me battre publiquement contre eux, à dénoncer leurs manières en affaires. Je me battrai jusqu’au dernier penny.»

Au départ, pourtant, c’était la lune de miel. McKillen se crut béni de trouver les Al-Thani quand son groupe, Maybourne, bâti en rachetant les plus luxueux palaces de Londres (The Connaught, le Berkeley, le Claridge’s), fut fragilisé après la crise financière de 2007-2008, menacé d’être happé par les puissants frères Barclays. Le Nord-Irlandais batailla ferme devant les tribunaux, s’offrant même le soutien du prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz, et de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair ; il en sortit exsangue. Un sauveur se présenta en 2012, Hamad ben Jassem ben Jaber al-Thani, dit «HBJ», le cheikh qui a scandalisé l’Angleterre, le Sunday Times l’ayant accusé d’avoir livré, à peu près à la même époque, quelques sacs de billets – trois millions d’euros – au prince Charles.

Il était alors Premier ministre du Qatar, cousin de l’émir Hamad al-Thani (qui laissera, en 2013, le trône à son fils, Tamim), pilote du fonds souverain de l’émirat, proche de dirigeants occidentaux, dont Nicolas Sarkozy, à l’origine de participations stratégiques, dans Vinci, Véolia, Accor, la Deutsche Bank, Volkswagen, vorace à Londres avec ses investissements dans Harrods, Heathrow, Canary Wharf… Les palaces de la couronne naturellement l’intéressaient. Pacte conclu, les Al-Thani ont injecté 58 millions d’euros dans le groupe Maybourne, avant d’en prendre le contrôle total en 2015. McKillen cédait ses 36 %, obtenant en échange la gestion des hôtels – pour une rémunération de 6 millions d’euros par an – et un contrat lui attribuant, au bout de sept ans, 36 % de la valeur ajoutée créée. Il promit de développer si bien l’activité que tous seraient in fine gagnants : rendez-vous en 2022 pour évaluer la valorisation du Maybourne.

Pas franchement glamour

Ce deal, porteur en germes de sa chute, lui assurera en attendant des années fastes, ce dont il convient : «C’était formidable, j’avais carte blanche sur tout.» Confiance des actionnaires, accord pour tous les projets : l’homme rénova le mythique Claridge’s, bicentenaire, transformé – sans un jour de fermeture – en palace ultra-design, incroyablement agrandi par des galeries souterraines creusées par des mineurs irlandais du Donegal. Voici la reine Elizabeth éblouie, Hamad al-Thani bluffé, d’autant que l’ancien émir hérita du Claridge’s quand HBJ et lui décidèrent de séparer leurs affaires pour éviter toute querelle successorale (les cousins ayant à eux deux plus d’une vingtaine d’enfants). Il rencontra alors «Paddy» à Londres, à Doha, lors d’un lunch en mer, sur son yacht, puis en France, au château La Coste, où l’ancien émir admira le raffinement de la table, des chambres, les œuvres de Calder, Bourgeois, partout disséminés entre les constructions signées Frank Gehry ou Tadao Ando. «Mes relations avec Hamad étaient alors merveilleuses, rappelle McKillen. J’avais face à moi un homme de grande qualité.»

L’ancien émir, francophile, vient en quasi voisin, depuis son domaine de Mouans-Sartoux, à une heure de route. Le palace de Roquebrune le préoccupe, il a cru bien faire en confiant sa rénovation à l’une de ses filles, Lulwaa, pour l’occuper un peu. Sa sœur, Mayassa, ancienne étudiante à Sciences-Po et à la Sorbonne, ayant été chargée de la constitution d’une fabuleuse collection d’art… Mais la jeune princesse de Doha peine à saisir les problèmes de chantier, encore moins les subtilités du droit immobilier français, rien n’avance. Hamad al-Thani s’en voudrait presque d’avoir convoité le Vista, après être tombé sous le charme, vers 2010, de sa plage et de son restaurant. «C’est à vendre ?» avait-il demandé avant d’apprendre que la crique privée allait avec ce drôle d’hôtel, bâti tout là-haut, longtemps propriété de Max Grundig, l’empereur des téléviseurs, puis d’un fonds italien.

Pas franchement glamour, vieillot à l’intérieur, mais enfin l’établissement avait vu passer des stars – Grace Kelly, Liza Minnelli, Roger Moore, Alain Delon, Leonardo DiCaprio –, des tournages de films, dont l’Arnacœur et les Tuche, une série américaine et puis il y avait cette vue… Début 2014, fut alors approché le gérant coactionnaire du Vista à l’époque, Bruno Arosio, un playboy italien toujours en quête de moyens pour ses ambitieux projets d’extension : «Un résident suisse m’a contacté, se présentant comme un ami de l’émir, prêt à investir 150 millions, enrage-t-il. Il m’a vendu un partenariat solide, je lui ai transmis tous les plans, les données financières, puis bizarrement plus de nouvelles !»

«Ne pas faire de vagues»

Et les Qatariens sont réapparus quand le Vista, lourdement endetté, fut mis en vente, à la barre du tribunal de Nice en novembre 2014. Leur offre, 30,5 millions d’euros – la plus haute – fut acceptée après la clôture officielle des candidatures. Sidération des vingt concurrents, Bruno Arosio déposa une plainte contre X, notamment pour «escroquerie au jugement, abus de pouvoir par un administrateur judiciaire, corruption trafic d’influence et blanchiment», qui n’aboutira jamais, malgré les investigations du Parquet national financier. «On avait de lourdes suspicions, se souvient un enquêteur, sans pouvoir établir de faits précis.»

La justice s’est alors intéressée à Chadia Clot, cette ancienne galeriste de Montparnasse, d’origine palestinienne, longtemps pourvoyeuse d’antiquités pour les Al-Thani, avant de gérer toutes leurs affaires immobilières en France, dont l’acquisition, en 2013, du Printemps, qui a aussi déclenché une enquête, classée sans suite. La septuagénaire a échappé aux poursuites, jusqu’à sa mise en examen, en mai 2022, pour «corruption privée passive» dans une affaire impliquant le constructeur Vinci. Officiellement, elle a disparu des radars, passant la main à son fils, Ziyad Clot, un fin juriste, diplômé de Sciences-Po, fervent défenseur de la cause palestinienne, devenu pilier de Dilmon, le family office des Al-Thani à Londres. Celui-ci est dirigé par le puissant Michele Faissola, un ancien cador de la Deutsche Bank – dans laquelle le Qatar est actionnaire – qui fut poursuivi en 2016 en Italie pour manipulations de marché, condamné à cinq ans de prison, avant d’être acquitté, en mai 2022.

C’est pourtant Chadia Clot qui a mené les discussions avec le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte, initialement choisi pour avoir construit le musée d’art islamique de Doha, et Vinci. C’est elle qui a rencontré le personnel du Vista, l’émir n’apparaissant qu’au restaurant de la plage, une fois l’an, «toujours simple et chaleureux», selon des employés de l’époque. «Mme Clot nous a garanti qu’on serait bien traités, payés jusqu’à la réouverture de l’hôtel, indiquent-ils. Son obsession était de ne pas faire de vagues.»

Compliments unanimes

Mais le palace a souvent rempli les colonnes de Nice-Matin, notamment quand, en 2016, la voisine installée en contrebas de la falaise, Annie Durante, a été victime d’un éboulement dans son jardin. Ses recours, la mobilisation de l’Aspona (association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs) ont interrompu le chantier, sans que cessent les factures des prestataires, et de la société chargée de sécuriser le site, avec molosses et gardiens nuit et jour. Sans parler des sommes consenties pour préserver la faune et la flore, «150 000 rien que pour l’association pour les chauves-souris et perchoirs sur site», s’étouffe un représentant des Qatariens. Un gouffre.

C’est alors que Patrick McKillen reçut, en 2018, un appel de Michele Faissola, disant : «Son altesse, Hamad al-Thani, voudrait que vous vous occupiez de l’hôtel Roquebrune.» L’ancien trader, qui supervise désormais les sociétés hôtelières, pétrolières de la famille royale, jusqu’au comité de pilotage du Printemps, insiste. «Il m’a littéralement supplié», se souvient le Nord-Irlandais, alors concentré sur l’ouverture d’un établissement à Los Angeles. Il finit par accepter, créer deux sociétés pour ce projet ; promesse de tout achever en trois ans, chantier repris à zéro, avec ses propres équipes venues du Royaume-Uni, ses méthodes, rythme intense, dialogue renoué avec la préfecture, la mairie, l’architecte des bâtiments de France…

La falaise avait été renforcée par une multitude de tirants en béton armé, des chambres troglodytes ont ainsi pu être creusées, la piscine a été agrandie, une piste d’hélicoptère planifiée. McKillen pressa Wilmotte d’achever la construction extérieure, le congédia pour l’intérieur, choisit les décorateurs, les designers, les chefs étoilés, commandant des œuvres d’art, dont une inédite suspension prêtée par la Fondation Louise Bourgeois, installée dans le hall. Il se souvient de l’ancien émir, «ébloui, reconnaissant», lors de la préouverture en juin 2021. «On a pris le thé avec son épouse, la cheikha Moza, c’était un grand moment, il n’arrêtait pas de me remercier». Compliments unanimes de la presse, des copains de U2 et du prince Albert. Pour fêter ça, l’Irlandais illumina son joyau de Roquebrune, tout en vert, en mars 2022 pour la Saint-Patrick, à l’unisson du palais de Monaco.

Silence radio

Un mois plus tard, un courrier d’avocats lapidaire l’informait que ses collaborateurs n’avaient plus accès au Maybourne Riviera, ni aux palaces de Londres et de Beverly Hills. Le futur Maybourne Paris, en gestation sur l’ancien îlot Saint-Germain, dans une ancienne propriété du ministère de la Défense, lui a aussi été retiré. Interdiction de communiquer, McKillen congédié du board dans la foulée. «Viré sans explication d’un groupe auquel j’ai consacré dix-huit ans de ma vie», fulmine l’homme d’affaires.

Du côté des Al-Thani, silence radio. Il fallut insister pour que le représentant de leur family office évoque, à mots comptés, «des choses sur lesquelles nous ne pouvons rien dire : nous n’avons pas l’habitude de laver le linge sale en famille». Lors de sa rencontre avec Libération à Londres, il parle des malfaçons, des irrégularités, des surfacturations, de ce moment où l’Irlandais, furieux de ne pas être payé, a demandé à ses ouvriers, engagés sur le Maybourne Riviera d’enlever les garde-corps. «On a péché par innocence et par confiance, monsieur McKillen en a abusé, et nous traîne dans la boue avec son âme de procédurier. Evidemment, on est le Qatar, forcément coupable, forcément méchant.» Il prétend avoir découvert, après coup, que des travaux avaient été réalisés en infraction aux permis de construire. «Tout sera résolu en temps voulu, nous travaillons parfaitement avec la préfecture et les bâtiments de France», promet-il en chargeant Patrick McKillen.

Un peu facile… Le Nord-Irlandais est hors de lui : «Quand j’ai pris le chantier, les gros travaux dans la falaise étaient lancés.» Pour lui, c’est simple : les Al-Thani – ou leurs zélés financiers – n’ont pas voulu passer à la caisse : «On m’a mis dehors au moment où les négociations se sont tendues sur la valorisation du groupe Maybourne que j’ai construit.» Sept ans ont en effet passé depuis l’accord de 2015. McKillen réclame plus d’un milliard, selon son estimation du groupe. Impensable pour les représentants des Qatariens qui la jugent «délirante».

L’arbitrage, en cours à Londres, ne fait que commencer. Le milliardaire nord-irlandais a aussi saisi, via son avocat, Jean-Marc Fedida, le tribunal de commerce de Paris, pour les travaux non réglés du Maybourne Riviera. Il n’a pas reparlé aux Al-Thani, qui n’ont jamais répondu à ses appels, mais il est devenu spécialiste du Qatar. Il lit tout, collecte tout, bouleversé par le sort de cet Anglais, retrouvé mort en décembre 2019 à Doha, après avoir été arrêté par les services locaux, violenté, pour avoir soi-disant transmis des données sensibles alors qu’il était chargé de promouvoir le tourisme avant la Coupe du monde. Il dit avoir reçu plusieurs appels d’entrepreneurs, d’artistes de renom ayant eu des problèmes avec les Qatariens, à l’heure du paiement. A sa surprise, Dominique de Villepin, longtemps en cours à Doha, a proposé ses conseils. McKillen n’a pas donné suite, méfiance absolue, crainte d’être hacké, ses bataillons d’avocats fourbissent les armes. Ceux d’en face aussi. La guerre s’annonce totale. Et sur la falaise maudite, Annie Durante, guette encore la justice, et le retour des lucioles.