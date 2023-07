Izïa Higelin revient sur ses propos contre Emmanuel Macron: "Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété"

À lire aussi

Celle qui risque jusqu'à cinq ans de prison et 45 000 euros d'amende a tenu à s'exprimer pour donner sa version des faits, dans une interview accordée à Ouest-France. "Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété, décontextualisé. À aucun moment évidemment, je n’ai voulu inciter à la violence ou à la haine. C’est une histoire, un liant improvisé et surréaliste entre deux titres qui parle de tout et de rien et qu’il ne faut surtout pas prendre au premier degré".

Avant de poursuivre. "À aucun moment dans mes concerts, je n’incite à la violence ou à la haine (...). Si je regrette ces paroles ? Cela reste une histoire fantasmée, un moment partagé d’esprit libre, artistique. Ce n’est pas dirigé dans quelque direction que ce soit".