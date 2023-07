"Les événements des derniers jours ont montré à quel point ce genre d'affaires peut être complexe et difficile, et à quel point il est important de les traiter avec le plus grand soin", a expliqué le directeur général de la chaîne britannique, Tim Davie, lors d'une conférence de presse.

Vendredi soir, le tabloïd The Sun a publié le témoignage d'une femme accusant ce présentateur vedette, sans le nommer, d'avoir donné, en échange de photos à caractère sexuel, plusieurs dizaines de milliers de livres sterling à son enfant au départ âgé de 17 ans, sans préciser s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon.

Lundi, l'adolescent a déclaré, par l'intermédiaire de son avocat, que l'article de The Sun était "absurde" et qu'il ne s'était rien passé d'inapproprié ou d'illégal. Ces allégations auraient été formulées bien avant la publication de l'article, que les équipes du magazine auraient quand même décidé de diffuser.

Ni la mère ni le beau-père de l'adolescent n'ont tenu à revenir sur leurs accusations. Ils se demandent comment leur fils a pu se procurer un avocat, selon The Sun.