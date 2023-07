La survie de la loi européenne sur la restauration de la nature ne tient qu’à un fil

Le texte prévoit, en autre choses, de réserver 10 % des surfaces agricoles européennes à la biodiversité, via des plantations de haies, d’arbres des rotations de culture, la création de points d’eau… Inacceptable pour les 200 représentants du syndicat agricole Copa-Cogeca qui manifestent à un jet de pierre des environnementalistes, pour dire le mal qu’ils pensent d’une loi qui, estiment-ils, rendra la vie impossible aux agriculteurs et réduira leurs revenus. Le chef du Parti populaire européen (PPE, conservateur), Manfred Weber, est venu leur manifester son soutien. Son groupe, numériquement le plus important du Parlement, est animé de la volonté farouche de rejeter la proposition de la Commission.

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg (à droite, avec le micro) est venue appuyer les activstes qui ont manifesté ce mardi devant le Parlement européen, en demandant aux députés d'adopter la législation sur la restauration de la nature la plus ambitieuse possible. ©AFP or licensors

Le sujet divise l’hémicycle en deux camps de même taille

En nouant une alliance objective avec l’extrême droite, le groupe des Conservateurs et réformistes européens et une partie des libéraux, le PPE est parvenu à ce que les commissions Agriculture et Pêche, consultées pour avis, rejettent le texte. Manfred Weber a ensuite exercé une discipline de groupe de fer pour éviter que le compromis ne soit adopté dans la commission de l’Environnement (Envi), compétente. Résultat du vote du 27 juin : 44 voix pour 44 voix contre, pas d’abstention.

Faute d’avoir dégagé une majorité en faveur de la législation, la commission Envi va donc proposer à la plénière de rejeter la proposition de la Commission européenne. Partisans du texte, les socialistes et démocrates (S&D), les Verts, La Gauche (radicale), et environ 70 % des élus du groupe libéral Renew bataillent pour que la plénière n’enterre pas la législation, mais procède à un vote sur les 136 amendements déposés, avec l’espoir d’obtenir une position de compromis sur l’ensemble du texte remodelé. Celui-ci servirait de base de négociations avec le Conseil - les États membres se sont accordés sur une "approche générale" du texte, le 20 juin dernier.

Durant tout le débat, le groupe PPE a été la cible de tous ceux qui se situent à sa gauche. Il lui est reproché de s’acoquiner avec les eurosceptiques et l’extrême droite pour atteindre ses buts. Le plus visible – le rejet de la loi – et d'autres, plus politiques : la constitution d’un front conservateur en vue des élections européennes et l’avertissement lancé en filigrane à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour qu’elle mène des politiques plus conformes aux priorités de sa famille politique, si elle est reconduite dans ses fonctions. “Cette loi devait être la plus importante sur la biodiversité depuis vingt ans. […] Que direz-vous à vos enfants : nous avons sacrifié la nature pour réussir l’unité des droites européennes ?”, a grondé la verte Française Marie Toussaint.

Opposition sur les conséquences de la législation

Le PPE est également accusé d’alimenter les fake news, en déclarant que la législation obligeait à sacrifier 10 % des terres cultivables, ce qui mettrait en péril la sécurité alimentaire européenne. Il a prétendu sur les réseaux sociaux, que le volet de loi touchant aux milieux urbains entraînerait la disparition de villes recouvertes par la nature, comme Rovanemi, la cité du père Noël. Les conservateurs affirment encore que l’adoption du texte entraverait le développement des énergies renouvelables.

“Si vous ne voulez pas écouter les scientifiques unanimes, écoutez la fédération des chasseurs, les grandes entreprises du secteur agroalimentaire qui savent que la première menace sur le rendement agricole, c’est la disparition de la nature. Écoutez la Banque centrale européenne qui nous rappelle que l’immense partie de notre économie est dépendante des services rendus par la nature. Revenez à la raison”, a plaidé le Français Pascal Canfin (Renew), président de la commission Envi.

”Je m’étonne que les écologistes se félicitent que Nestlé, Danone ou Unilever soutiennent ce texte. Plus on adopte de normes élevées, plus les grands groupes alimentaires sont satisfaits, parce qu’eux peuvent s’y adapter, mais pas les plus petites exploitations”, réplique pour La Libre le Belge Benoît Lutgen (Les Engagés/PPE). Le Bastognard et l’élu germanophone Pascal Arimont font cependant partie des élus PPE qui veulent se montrer plus ouverts à la recherche d’un compromis. Ils réclament trois garanties et pourraient soutenir les amendements qui vont dans ce sens. Il faut “des moyens de financement des mesures de restauration” qui ne puisent pas dans la cassette de la Politique agricole commune (Pac), pose Benoît Lutgen ; des clauses de rendez-vous réguliers, pour assurer que la législation ne nuit effectivement pas à la sécurité alimentaire ; des clauses miroir pour que les produits importés des pays tiers respectent, eux aussi, des exigences de protection de la biodiversité.

La ligne du groupe PPE, cependant, reste la suivante : “Nous sommes d’accord sur l’objectif, pas sur les moyens. La proposition de la Commission va dans la mauvaise direction […]”, a martelé l’eurodéputée conservatrice allemande Christine Schneider. “Revoyez votre texte”, a-t-elle lancé au commissaire européen chargé de l’Environnement Virginijus Sinkevicius, venu défendre le texte au Parlement en l’absence (très critiquée) de Frans Timmermans, numéro 2 de l’exécutif européen et pilote du Pacte vert européen.

Un accord sur “un texte de Frankenstein” ?

”Je reste optimiste […] Un compromis peut être trouvé”, a déclaré Virginijus Sinkevicius. Le rapporteur du texte, le socialiste espagnol Cesar Luena a lancé un dernier message au PPE, à l’issue des 2h30 de débats. “Beaucoup de députés PPE n’aiment pas cette législation. Eh bien, c’est un Parlement. Nous allons proposer des amendements, corriger la proposition. Rejetez l’amendement de rejet, et négociez”.

Selon les calculs des uns et des autres, le résultat du vote de l’amendement de rejet se jouera à “un ou deux députés près”. Quelque 10 % d’élus PPE devraient s’écarter de la ligne du groupe, et un peu plus d’un tiers des députés libéraux, Néerlandais en tête, sont opposés au texte. Les Belges francophones Chastel et Ries et néerlandophones Verhofstadt et Hautmans sont gênés aux entournures. – le Premier ministre libéral belge (Open VLDl) Alexander De Croo s’est récemment déclaré en faveur d’une “pause réglementaire européenne” sur les sujets européens, position que soutient le président du MR George-Louis Bouchez. On s’attend à ce qu’ils suivent la ligne du groupe, votent contre le rejet et analysent ensuite la situation en fonction des changements apportés au texte.

Si le texte survit au premier vote, les députés devront en effet se prononcer sur la centaine d’amendements déposés, dont certains seront déterminants pour obtenir, ou conserver, le soutien d’élus ou de groupes politiques. Le risque étant, soupirent deux observateurs, qu’au final, le Parlement “ne vide la proposition de sa substance” en adoptant un “texte de Frankenstein, qui ne ressemble à rien”.