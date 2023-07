Longue discussion avec un garde et violation du protocole royal? Joe Biden fait parler de lui lors de sa rencontre avec Charles III (VIDEO)

À lire aussi

En effet, lors de la cérémonie d’accueil, le président américain s’est longuement entretenu avec un garde gallois, tout cela devant un Charles III quelque peu impatient, tentant d’interrompre cette conversation. “Joe Biden a perdu la tête”, disait d'ailleurs le commentateur Nile Gardiner.

Le pensionnaire de la Maison blanche a également fait parler de lui suite à un geste “controversé”. Juste après la poignée de main entre les deux hommes, Biden aurait touché le dos du Souverain. Or, il s’agit d’un geste strictement interdit selon le protocole royal. Mais selon Cameron Walker, commentateur royal sur GB News, le démocrate n’aurait rien à se reprocher. “Le président des États-Unis a-t-il enfreint le protocole royal en touchant le roi dans le dos ? On me dit que non. Une source royale me dit que Sa Majesté 'est tout à fait à l’aise avec ce genre de contact, et quel merveilleux symbole de chaleur et d’affection c’était entre les deux individus et leurs nations'”.