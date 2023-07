Pour Friedrich Merz, les principaux opposants sont les écologistes

À lire aussi

Les verts plus dangereux ?

Entre ces deux partis, Friedrich Merz voit certes des différences mais il maintient sa position très polémique selon laquelle les écologistes sont les “principaux adversaires” des chrétiens-démocrates et non l’AfD. “L’AfD est un parti qui se tient en dehors du cadre constitutionnel. Nous ne traitons pas avec lui. C’est non négociable”, expliquait Friedrich Merz ce mardi 11 juillet lors d’une rencontre avec la presse étrangère, à Berlin. “Les Verts, en revanche, se trouvent dans le cadre constitutionnel et sont aux manettes en ce qui concerne la politique économique, énergétique et climatique. Nos positions sur ces sujets sont fondamentalement différentes. Ils sont donc nos principaux opposants”, maintient-il.

Ce libéral tire notamment à boulets rouges sur la politique du ministre de l’Économie, l’écologiste Robert Habeck. “Le pays est en pleine phase de désindustrialisation”, note-t-il. “Nous constatons la plus forte sortie de capitaux de ces dix dernières années. Elle est supérieure aux entrées. Nous avons besoin d’un meilleur cadre d’investissement, il nous faut baisser les impôts, le coût du travail, réduire la bureaucratie. Il est encore possible de stopper le phénomène”, lance-t-il en s’insurgeant, par exemple, que “personne au ministère de l’Économie” ne s’inquiète que des géants du secteur pharmaceutique comme BionTech préfèrent développer leurs traitements en Grande Bretagne plutôt qu’en Allemagne. “C’est bien qu’il y a un problème”, lance-t-il.

Législatives en perspectives

En comparaison, la question de l’extrême droite semble presque anodine. “Je ne veux pas minimiser le sujet mais nous avons déjà vu l’AfD à 18 % dans les sondages”, note-t-il. “Si nous réglons le problème de l’immigration, nous verrons que l’AfD diminuera dans les urnes car le sujet est central pour trois quarts des électeurs de ce parti”, lance-t-il. L’immigration justement est au cœur des priorités de Friedrich Merz, même si ce positionnement ne fait pas l’unanimité dans son parti. Les populaires présidents conservateurs des régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Schleswig-Holstein lui reprochent de chasser sur les terres de l’AfD. Friedrich Merz, lui, dit chercher des solutions. Au niveau européen, il espère un accord rapide sur la réforme du droit d’asile afin de couper l’herbe sous le pied des extrémistes de droite aux prochaines élections européennes. À la question controversée de savoir si l’Allemagne est un pays d’immigration, le patron de la CDU répond par l’affirmative : “Oui, mais nous sommes un pays d’immigration irrégulière. Nous devons revenir à une immigration régulière”, lance-t-il. “Je ne partage pas l’opinion selon laquelle les réfugiés sont une solution face au manque de main-d’œuvre de notre pays. 60 % de ceux qui sont arrivés en 2015-2016 dépendent encore des aides sociales”, ajoute-t-il.

Pour Friedrich Merz, “l’immigration va rester un thème central des mois et années à venir, en Allemagne et en Europe” et est d’ores et déjà “capable de faire tomber des gouvernements” comme aux Pays-Bas où le Premier ministre conservateur Mark Rutte vient de démissionner. À un an d’importantes élections dans l’Est de l’Allemagne et à deux ans des prochaines législatives, les thèmes de campagne de la CDU semblent donc déjà sur la table, entre désindustrialisation et immigration.