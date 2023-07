Qu’a obtenu la Turquie pour lever son veto sur l’adhésion de la Suède à l’Otan ?

La Turquie donne son feu vert à l’adhésion de la Suède à l’Otan, après avoir joué avec les nerfs des Alliés jusqu'à la dernière minute

Alors que la Turquie bloquait la demande d'adhésion de la Suède à l'Otan depuis plus d'un an, le président turc Recep Tayyip Erdogan a finalement donné son accord pour soumettre l'adhésion de la Suède au Parlement. Non sans avoir soumis une condition de dernière minute, liée à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.