Réunis en sommet, les Alliés rapprochent à demi-mot l’Ukraine de l’Otan et bétonnent leurs plans de défense face à la menace russe

Certes, Kiev et ses grands complices parmi les Alliés, dont les pays d’Europe centrale et orientale et depuis peu la France, y retrouvent le mot “invitation”, qui renvoie à l’étape qui lance le processus d’adhésion. “C’est une première”, a souligné le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. Une référence, noir sur blanc, à ce terme n’était pas garantie, au vu des réticences des États-Unis et de l’Allemagne – la Belgique fait aussi partie de ce camp – qui ne voulaient pas trop s’avancer. Ces derniers ont donc obtenu des précautions quant au moment où cette invitation serait lancée à un pays qui est, en ce moment, toujours en guerre. “On ne parlerait pas d’invitation si (l’Ukraine) n’était pas bienvenue”, a cependant précisé le Premier ministre belge Alexander De Croo, ajoutant qu’il n’avait assisté à aucune “dispute familiale” de l’Alliance à ce sujet. “C’est un message fort et uni”, a aussi tenté d’assurer M. Stoltenberg.

”L’incertitude est une faiblesse”

Volodymyr Zelensky ne l’a pas entendu de cette oreille. “Il semble qu’il n’y ait aucune volonté d’inviter l’Ukraine à l’Otan ou d’en faire un membre”, a-t-il tonné sur Twitter, avant même que la déclaration ne soit rendue publique, dénonçant ce “langage vague sur des conditions” qui entrouvre la porte à des négociations avec Moscou à ce sujet. “L’incertitude est une faiblesse”, a-t-il ajouté, avant son arrivée à Vilnius mardi soir, même s’il était évident qu’il n’obtiendrait rien de plus sur ce dossier. La question s’invitera au sommet de Washington l’année prochaine.

La réaction de Volodymyr Zelensky peut se comprendre à la lecture des promesses que le pays avait déjà obtenues en 2008 à Bucarest. L’Ukraine et la Géorgie “deviendront membres de l’Otan”, avaient déclaré les Alliés. Quelle différence avec cette déclaration qu’ils s’étaient jurés de ne pas imiter ? “Cette fois, on donne des garanties” à Kiev en attendant son adhésion, répond M. De Croo. “Cela indique qu’il s’agit d’une période intermédiaire”. Un programme d’assistance à la modernisation de l’armée ukrainienne est lancé, de même qu’un Conseil Otan-Ukraine. Les Alliés ont aussi raccourci le processus d’adhésion de l’Ukraine – le jour où il sera lancé…

Cette fois, il y a des garanties

Surtout, les pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis), qui pourraient être rejoints aussi par la Pologne et la Roumanie, doivent présenter un cadre politique pour apporter des “garanties de sécurité” à Kiev. Soit plus de soutien économique et militaire, avec des programmes à long terme, des missions d’entraînement des soldats… Cette initiative sera dévoilée après la fin du sommet, vendredi, façon de montrer qu’elle n’émane pas de l’Otan en tant que telle – qui se limite à fournir une aide “non létale” à Kiev. Les contributions concrètes des pays à ces “garanties de sécurité” devront être définies. La France a déjà annoncé qu’elle fournira à l’Ukraine des missiles longue portée “SCALP”, dotés d’une portée de plus de 250 kilomètres. L’Allemagne va également livrer à Kiev pour près de 700 millions d’euros d’armes supplémentaires.

Pour Alexander De Croo, là est le vrai enjeu – et la Belgique regardera les projets auxquels elle peut s’associer. “On doit avant tout aider l’Ukraine à gagner la guerre.” Ce qui déblayaiera forcément son chemin vers l’IOtan (et aussi vers l’Union européenne).

Des nouvelles frontières de l’Otan

En attendant, l’Alliance devrait s’élargir très prochainement à un autre pays : la Suède. Après plus d’un an de blocage, la Turquie a donné sa bénédiction politique à l’adhésion de Stockholm à l’Otan. Pour autant que M. Erdogan tienne parole, l’arrivée de la Suède signifiera que “pour la première fois dans l’histoire, toute la région nordique sera dans l’Otan”, a noté le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, alors que le sommet de Vilnius est aussi celui où la Finlande participe pour la première fois en tant qu’Allié. “Cela a des implications positives profondes sur la manière dont nous planifions notre défense”.

Cela tombe bien, à l’heure où l’Alliance a entamé un changement majeur de paradigme, pour passer d’une posture de dissuasion à une posture de défense. “Avant, l’idée était que l’Otan gagnerait de toute façon une guerre contre la Russie. Mais il y avait l’acceptation que cela prendrait du temps, qu’il y aurait des pertes, forcément sur le flanc oriental. C’est ce raisonnement qui a changé surtout après le massacre de Boutcha, qui a montré aux Occidentaux à quel type de menace ils sont confrontés”, observait mi-juin Linas Kojala, directeur du Centre d’études lituanien sur l’Europe de l’Est, dans un entretien avec La Libre.

L'objectif est désormais de se tenir prêt et afficher une capacité à défendre le plus vite possible le moindre centimètre de territoire de l'Alliance, surtout à l’Est, à proximité de la Russie. Déjà au sommet de Madrid de 2022, l'Otan a décidé de se doter d'une force de réaction rapide de 300 000 hommes (au lieu de 40 000), mobilisables en cas en conflit en moins de 10 ou 30 jours. La défense sur le flanc oriental a aussi été bétonnée, avec la création de quatre nouveaux bataillons en Bulgarie, Hongrie, Slovaquie et Roumanie, et l’étoffement de ceux qui existaient déjà en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne. Un effort auquel la Belgique participe déjà cette année avec des troupes envoyées en Roumanie ou aux pays baltes, a expliqué mardi Ludivine Dedonder, ministre belge de la Defense. La Belgique a également son rôle à jouer en tant que pays de transit d'armements et de troupes occidentales, y compris via le port d'Anvers, vers l'Est.

Trois nouveaux plans régionaux de défense

Ce mardi, les Alliés ont concrétisé davantage leurs ambitions de défense. Le lieu y était propice : Vilnius ne se trouve qu’à une trentaine de kilomètres de la Biélorussie, pays vassal de Moscou et où des armes nucléaires tactiques russes doivent être déployées. “La situation en matière de sécurité dans notre région n’est pas stable, elle se détériore”, a mis en garde le président lituanien Gitanas Nausėda. Trois grands plans de défense régionaux – les premiers depuis la Guerre froide – ont donc été adoptés dans l’hypothèse d’une attaque de la Russie (ou terroriste). Ils concernent au Nord, l’Atlantique et l’Arctique européen, au centre la région Baltique et l’Europe centrale et au Sud, la Méditerranée et la mer Noire.

Ces stratégies nécessiteront cependant des moyens opérationnels et donc financiers énormes. Les Alliés se sont accordés mardi pour viser à dépenser “au moins 2 %” de leur PIB à la défense, transformant cet objectif convenu en 2014 en un seuil minimum. Mais certains sont encore loin du compte, dont la Belgique qui compte y arriver en… 2035. “Or tous les Alliés doivent le faire, comme en 1988 quand la menace (russe, NdlR) était réelle. Elle l’est à nouveau”, a insisté la Première ministre estonienne Kaja Kallas.