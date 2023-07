Comment ont voté les Belges sur la loi sur la restauration de la nature ?

La N-VA change d'avis et donne le feu vert

Benoît Lutgen (Les Engagés), s’est distingué de son groupe, le Parti populaire européen (PPE), en votant pour le texte. Geert Bourgeois, Assita Kanko, Johan Van Overtveldt (N-VA/ECR) avaient voté pour le rejet du texte lors du vote inaugural, mais ont finalement approuvé la version amendée par le Parlement.

Sept élus belges ont maintenu leur opposition de bout en bout : Au PPE, Cindy Franssen et Tom Vandenkendelaere (CD&V), ainsi que l'élu germanophone Pascal Arimont (CSP) alors que les trois amendements qu'il portait avec Benoît Lutgen ont été adoptés. Hilde Vautmans (Renew/Open VLD) a voté "non" au début et à la fin, de même que les trois députés d'extrême droite Gerolf Annemans, Filip Deman et Tom Vandendriessche (Vlaams Belang/ID).