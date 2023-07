Disparition d'Émile en France : le petit garçon n'était pas seul avec ses grands-parents le week-end de sa disparition, une trace de sang retrouvée

Les dernières informations sur la disparition du petit Emile: des battues infructueuses, un dispositif "plus ciblé et sélectif" ce mardi

Un dispositif de recherche "plus ciblé" et sélectif" est mis en place mardi pour tenter de retrouver le petit Emile, disparu il y a plus de 48 heures dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, après l'arrêt des battues infructueuses.