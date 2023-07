Disparition d'Émile en France: début d'une nouvelle phase de recherche, la maman de l'enfant auditionnée, voici les dernières informations

Trois jours après la disparition d'Emile, les enquêteurs n'ont toujours "aucun indice, aucune information, aucun élément", et une seconde phase va s'ouvrir avec l'analyse des données récoltées lors du ratissage du hameau des Alpes-de-Haute-Provence où le bambin était en vacances chez ses grands-parents. Les opérations de ratissage ont également repris dans la matinée autour du village, et vont durer toute la journée. Le Haut-Vernet n'est plus accessible aux personnes qui n'y vivent pas.