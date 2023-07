Disparition d’Emile: “Il s’est passé quelque chose”, craignent les habitants du Vernet

Malgré une mobilisation massive de près de 800 bénévoles, qui ont passé au crible près de 5 kilomètres de montagne autour du village, Emile, 2 ans et demi, n’a toujours pas été retrouvé. "A l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucun indice qui puisse nous aider à comprendre cette disparition", a reconnu devant la presse le procureur mardi en fin de journée.

Le petit garçon, qui passait ses vacances chez ses grands-parents, des habitués du Haut-Vernet, a disparu depuis quatre jours maintenant. Lundi soir, le procureur de la République et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis, ont remercié toutes les personnes qui s’étaient mobilisées avant de les inviter à quitter le village. L’enquête allait désormais prendre une orientation plus judiciaire, avec notamment l’interrogatoire des résidents du hameau, qui compte 25 maisons, tandis que le village du bas abrite 125 habitants.

"S’il avait été là, on l’aurait trouvé"

Dans la matinée, les auditions se poursuivaient dans l’ancienne boulangerie, fermée depuis le confinement, parallèlement aux recherches sur le terrain, menées par plusieurs dizaines de gendarmes épaulés d’équipes cynophiles. Dix militaires de l’armée de terre, spécialisée dans le débroussaillage en zones escarpées, sont également à l’œuvre. À l’entrée du village, les journalistes, encore nombreux, squattent les tables en terrasse du bar Le Bistrot. Depuis qu’ils sont arrivés, Bernard, 70 ans et autant passés au Vernet, peine à accéder au comptoir. Sa maison est à l’entrée du bourg, à côté du parking qui, la veille encore, était plein de voitures de volontaires pour les recherches. "C’était la folie, presque trop ! souffle-t-il. Vous vous rendez compte, le labourage ? Et maintenant, ils veulent rechercher des indices ?"

"De toute façon, il s’est passé quelque chose"

Depuis le matin, avec ses voisins, le retraité empile les hypothèses. Un accident de la route, comme le suggère la Provence sur son site Internet ? Selon le journal, la piste serait privilégiée par les enquêteurs. Deux témoins avaient indiqué avoir vu le petit garçon seul dans la rue à proximité de la maison familiale, samedi en fin d’après-midi. Depuis, on ne l’a plus revu. Un enfant seul, dans le village, ça n’a rien d’inhabituel, insiste Bernard : "Ici, c’est le paradis pour eux. On les lâche quand ils veulent partir et on les récupère quand ils ont faim. Quand on veut les faire venir, on les siffle. A midi, on siffle et ça arrive. Ils marchent à l’appétit."

"S’il avait été là, on l’aurait trouvé, coupe un jeune agriculteur, jusqu’ici silencieux. Le premier soir, il n’y avait que des gens du coin qui savaient où chercher. On a retourné tout le Vernet…" "De toute façon, il s’est passé quelque chose, tranche Bernard. Ça nous tombe dessus, mais moi, maintenant, je suis aguerri. On en a vu d’autres, ici."

Souvenirs douloureux du crash de la Germanwings

Ce n’est pas la première fois que l’ancien moniteur de ski voit autant de caméras au Vernet. Il y a huit ans, le 24 mars 2015, un Airbus A320 de la Germanwings s’est écrasé dans la montagne voisine. Un crash volontairement provoqué par le copilote de l’appareil. Avec lui, 150 personnes sont mortes. Après le passage du président de la République et le départ des journalistes venus du monde entier, le village avait mis des mois avant de retrouver son rythme paisible. Même si les équipes de la Germanwings, elles, ne sont jamais parties. "Pendant quatre mois, ils ont géré la dépollution du site. Des camions entiers de terre qui partaient vers Nîmes", raconte Bernard. Le crash de l’avion, le village "en sortait tout juste", confie-t-il. "Mais on n’a pas besoin d’en perdre 150 pour être triste, la peine est la même."

Des volontaires font des recherches pour trouver le petit Emile ©AFP or licensors

Toute la journée, le maire du Vernet, François Balique, a fait des allers-retours dans la salle communale voisine du café, où les gendarmes ont installé leur poste de commandement. Depuis quatre jours, l’élu est au côté des autorités et tente d’apaiser le village, épaulant les plus inquiets, rappelant qu’on ne sait encore rien quand les hypothèses s’emballent. Poli et patient, même quand le député RN de la circonscription voisine vient tenter de se montrer devant les caméras. Lors du crash de la Germanwings en 2015, il était déjà maire.

"On s’apprêtait à vivre un été normal"

Depuis, un parc d’attractions a été ouvert pour les enfants, un loueur d’âne s’est installé dans le coin… "On s’apprêtait à vivre un été normal", insiste François Balique, dont l’espoir s’érode au fil des heures. "Tous les gens me disent 'ça fait beaucoup pour une commune comme la tienne', mais c’est un concours de circonstances, soutient-il. On est tous né d’un hasard. On a combien de chance de naître, déjà ? Vous croyez que le pilote de Germanwings, quand il a mis l’avion à zéro, il a pensé qu’il était à cet endroit ?"

En fin de journée mardi, le procureur s’est présenté devant la presse pour annoncer que les recherches n’avaient pas avancé malgré les moyens mobilisés : "Nous sommes au même point qu’avant-hier, et ce n’est pas faute d’avoir multiplié les investigations. Les 30 bâtiments qui composent le hameau du Haut-Vernet ont été visités, 25 personnes ont été entendues, douze véhicules visités." La presque centaine de personnes, gendarmes et militaires mobilisés ce mardi ont encore arpenté douze hectares, avançant en ligne "au coude à coude", traquant le moindre élément, "des mégots, des traces de textile accroché aux branches, de sang, de foulage", a insisté le procureur, indiquant que des bottes de foin avaient également été sondées.

Ce mercredi, suivant la stratégie de "l’escargot" mise en place pour progresser, le secteur ratissé sera encore élargi, a ajouté le procureur de la République en fin de journée, prévenant que l’enquête entrait désormais dans "un temps plus long" : "Nous allons entamer l’exploitation d’une masse considérable d’informations récoltées", notamment les téléphones qui ont borné sur la zone ou le traitement des quelque 1 200 appels reçus sur le numéro mis en place par les gendarmes. Les premières vérifications ont surtout permis, pour l’heure, de lever des doutes. "Nous ne nous interdisons aucune investigation", a encore insisté le procureur. Les recherches, interrompues pour la nuit, ont repris dès ce mercredi matin.