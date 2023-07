Les Occidentaux apportent des “garanties de sécurité” à l’Ukraine pour l’aider à gagner la guerre, et “pour que l’histoire ne se répète pas”

Certes, inviter l’Ukraine à devenir membre de l’Otan aurait été un signal “optimal” et puissant, comme l’a été l’octroi du statut de candidat à l’adhésion à l’UE, a-t-il déclaré. Mais le président ukrainien le savait : divisés entre les membres les plus prudents (Allemagne, États-Unis, Belgique…) et ceux, à l’Est, plus volontaristes, les Alliés n’étaient pas prêts à faire ce pas, l’invitation étant une première étape pour rejoindre l’Otan. “Je vois d’autres signaux importants”, a poursuivi M. Zelensky, saluant l’initiative préparée par le G7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, et Union européenne) pour offrir des “garanties de sécurité” à l’Ukraine. Huit autres pays se sont joints à cette initiative : l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, l’Islande, la Norvège, le Danemark, la Pologne et la République tchèque.

”Un premier document juridique”

Pour M. Zelensky, ce cadre, dévoilé mercredi, est le “premier document juridique symbolisant le fait que nous disposons d’une sorte de parapluie de sécurité”. Il assure en effet une aide continue à Kiev en matière d'” équipement militaire moderne, terrestre, aérien et maritime”, d’entraînement des forces ukrainiennes, de partage de renseignements et d’assistance pour la cyberdéfense.

Si les Occidentaux fournissent déjà ce type de soutien à l’Ukraine de manière ad hoc, “il s’agit de créer davantage de programmes militaires sur le long terme et auxquels d’autres pays pourraient se joindre”, a expliqué le Premier ministre belge Alexander De Croo. Un peu à la manière de la “coalition F-16”, qui a été officialisée mardi par onze pays, dont la Belgique, prêts à former des pilotes ukrainiens à utiliser ces avions de combat – pour le jour où ils les recevront… La formation doit commencer dès août, avec des cours d’anglais (langue des manuels des F-16) donnés par le Royaume-Uni. Les Pays-Bas fourniront des avions pour les entraînements, qui se dérouleront notamment en Roumanie et au Danemark. La Belgique enverra “des instructeurs” et “met à disposition son excellente industrie aérospatiale afin d’aider à assurer la maintenance des F-16”, a expliqué Ludivine Dedonder, ministre de la Défense.

Les États volontaires sont désormais invités présenter à l’Ukraine leurs contributions au cadre fixé par le G7. Sans doute M. Zelensky en a-t-il déjà eu des échos, lors de ses multiples rencontres bilatérales à Vilnius, notamment avec le président américain Joe Biden ou le président français Emmanuel Macron. “Il a certainement été rassuré”, suspecte Ludivine Dedonder, pour expliquer le changement d’attitude du président ukrainien.

Le document du G7 cite également un soutien financier à la reconstruction de l’Ukraine, l’ambition de se servir des avoirs gelés russes – beaucoup le sont en Belgique – pour faire payer Moscou pour la destruction du pays, ainsi que la volonté de traîner en justice les responsables du conflit. “C’est une victoire importante pour la sécurité de l’Ukraine”, a salué M. Zelensky.

”La meilleure garantie pour l’Ukraine est de faire partie de l’Otan”

D’une part, l’enjeu de ces “garanties de sécurité” est de pérenniser et structurer l’aide à l’Ukraine, afin qu’elle puisse gagner la guerre ou du moins faire cesser les hostilités. D’autre part, une fois le conflit terminé, Kiev pourra encore compter sur l’aide des Occidentaux pour dissuader la Russie de toute nouvelle velléité. “Afin que l’histoire ne se répète pas”, a insisté Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan.

Mais “la meilleure garantie pour l’Ukraine est de faire partie de l’Otan”, a rappelé M. Zelensky. À ce titre, l’Alliance a malgré tout donné des gages à Kiev, en raccourcissant son futur processus d’adhésion et en créant en attendant un Conseil Ukraine-Otan, qui s’est réuni pour la première fois ce 12 juillet. Dans ce format, “nous nous rencontrons en tant qu’égaux. J’attends avec impatience le jour où nous nous rencontrerons en tant qu’Alliés”, a lancé M. Stoltenberg.

L’Otan veut croire que le message d’unité a été passé. Surtout à la Russie. “Moscou suit également ce sommet. Et je veux qu’il se dise : “Putain, ils l’ont encore fait, ils tiennent la ligne”, avait déclaré mardi le Premier ministre néerlandais sortant Mark Rutte. “Nous ne fléchirons pas !”, a lancé Joe Biden, dans un discours à l’Université de Vilnius, soulignant que le président russe Vladimir Poutine avait échoué dans sa tentative de “briser” l’Alliance atlantique. Le Kremlin a déjà dénoncé des “garanties de sécurité” à l’Ukraine qui “porteraient atteinte à la sécurité” de… la Russie. Sans doute, celle-ci a-t-elle aussi regardé d’un mauvais œil la réunion, mardi, des Alliés avec les dirigeants de la Moldavie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Géorgie, pays qui subissent également une forte pression russe.

”Un sommet d’ouverture vers le monde”

Mais la Russie n’étant pas la seule destinataire de signaux de l’Otan. Après tout, la guerre en Ukraine est “une guerre de valeurs”, a souligné la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. Des valeurs que la Chine ne partage pas non plus, cherchant à bouleverser l’ordre international. Dans sa déclaration de Vilnius, l’Alliance a estimé que ses intérêts, sa sécurité et ses valeurs étaient remis en cause par les “ambitions et les politiques coercitives” de la Chine. Qui a réagi au quart de tour, accusant l’Otan “d’étendre ses tentacules vers l’Asie-Pacifique” et assurant qu’elle “répondra de manière résolue” à tout acte malvenu.

L’Otan a renforcé les liens avec ses partenaires de l’Indo-pacifique (Australie, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande), dont les dirigeants étaient aussi invités à Vilnius. C’était “un sommet de l’ouverture de l’Otan vers d’autres parties du monde”, a donc constaté M. De Croo. Absent du sommet, le continent africain, convoité par Moscou et par Pékin, n’a pas moins occupé les esprits des Alliés, conscients du besoin de trouver les mots pour renouer avec cette région clé – qui plus est riche en matières premières – à l’heure où les grandes puissances se livrent une course géopolitique mondiale.